El insólito comentario de Mauro Icardi a la China Suárez en redes sociales que es viral

Esta sobreexposición es un factor clave en el constante ambiente de polémica que rodea a la pareja. Cada publicación, ya sea un video en tono de broma sobre "recibir el sueldo del mes" o, como en este caso, una frase con connotación sexual sobre un clip de trabajo, se convierte instantáneamente en tendencia, alimentando el ciclo de críticas y el intenso interés público.

El reciente comentario de Icardi sobre la habilidad de la actriz para cabalgar no hace más que confirmar que la pareja sigue dispuesta a romper los límites de la privacidad, utilizando el espejo de las redes sociales para reflejar y, a su vez, generar el drama que tanto los caracteriza.