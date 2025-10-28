La mamá de Mauro Icardi reapareció y habló por primera vez de su relación con sus hijos
Analía Rivero volvió a mostrarse en público junto a Ivana Icardi y sorprendió al revelar cómo es hoy su vínculo, tras años de distancia y silencio.
Después de mucho tiempo sin aparecer ante las cámaras ni en redes sociales, Analía Rivero, la madre de Mauro e Ivana Icardi, decidió romper el silencio y compartir un video junto a su hija menor. En las imágenes, madre e hija se mostraron muy unidas, en un clima de risas y complicidad, respondiendo preguntas de sus seguidores y dando detalles desconocidos sobre su relación actual.
La aparición causó gran repercusión, ya que Rivero siempre había optado por mantener un perfil extremadamente bajo desde los conflictos familiares que trascendieron públicamente años atrás. Durante la charla, Analía se sinceró sobre su manera de expresar el afecto hacia sus hijos: “Soy más de demostrar con hechos que con palabras. He demostrado bastante bien mi cariño y que los quiero”, expresó con total naturalidad.
Ivana, entre risas, retrucó en tono cómplice: “Eso lo dice ella”, dejando ver la confianza y cercanía que mantienen pese a la distancia. La influencer reveló que, aunque viven separadas desde hace seis años, el contacto entre ambas es frecuente. “Hablamos casi todos los días, hacemos videollamadas y el vínculo es muy fluido”, contó.
La reaparición pública de Rivero sorprendió también porque, durante la conversación, evitó mencionar al goleador, con quien habría tenido una relación más distante en los últimos años. Sin embargo, el gesto no pasó desapercibido para los seguidores, ya que días atrás el futbolista del Galatasaray publicó una foto junto a su madre por el Día de la Madre, lo que muchos interpretaron como una señal de reconciliación.
Los seguidores de Ivana celebraron el video, destacando la naturalidad y calidez con la que ambas se mostraron. Para muchos, fue un gesto reparador dentro de una familia que atravesó numerosos desencuentros públicos. La imagen de madre e hija compartiendo risas y respuestas distendidas despertó empatía y curiosidad sobre cómo podría evolucionar el vínculo con Mauro.
Con esta aparición, Rivero dejó entrever que podría estar dispuesta a reconstruir lazos y abrir un nuevo capítulo en la historia familiar. En un entorno donde los conflictos familiares suelen amplificarse, el video marcó un contrapunto: el valor de los gestos simples, la comunicación constante y la posibilidad de volver a acercarse, incluso después de años de silencio.
