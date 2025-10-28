La mamá de Mauro Icardi reapareció y habló por primera vez de su relación con sus hijos

icardi mama

La reaparición pública de Rivero sorprendió también porque, durante la conversación, evitó mencionar al goleador, con quien habría tenido una relación más distante en los últimos años. Sin embargo, el gesto no pasó desapercibido para los seguidores, ya que días atrás el futbolista del Galatasaray publicó una foto junto a su madre por el Día de la Madre, lo que muchos interpretaron como una señal de reconciliación.