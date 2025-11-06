Netflix: la serie basada en hechos reales y que tiene pocos capítulos
Desde su estreno en Netflix, esta serie se volvió un fenómeno global, posicionándose como una de las favoritas entre las películas y series de la plataforma.
Entre las novedades que llegaron al catálogo de series y películas de Netflix en 2025, se destaca un drama familiar basado en hechos reales: El frente costero. Esta producción, con ocho capítulos, se convirtió rápidamente en una de las series más vistas del año, combinando entretenimiento y tensión desde el primer episodio.
Creada y dirigida por Kevin Williamson (conocido por Dawson's Creek), la trama de la serie de Netflix sigue a una familia propietaria de un imperio pesquero, que debe enfrentar conflictos internos y externos para mantener a flote su negocio. Inspirada en experiencias personales del propio Williamson, la historia refleja los desafíos y secretos que se esconden detrás de un legado familiar.
El frente costero llegó a Netflix el 20 de junio de 2025 y cada capítulo tiene una duración aproximada de 43 a 55 minutos, lo que permite disfrutar de una maratón intensa sin que se vuelva agotadora. Su combinación de hechos reales, personajes complejos y escenarios impactantes la posiciona como un imperdible para quienes buscan dramas familiares con profundidad y emoción.
La recepción del público y la crítica especializada confirma que esta serie de Netflix es uno de los aciertos más sólidos del catálogo de este año.
De qué trata "El frente costero"
Estrenada en 2025 en Netflix, esta serie sigue a la familia Buckley, dedicada al comercio pesquero en Carolina del Norte. La crisis financiera los obliga a buscar grandes sumas de dinero, y el tráfico de drogas parece la única salida para salvar su imperio marítimo.
Sin embargo, nada es tan sencillo como parece: los Buckley deberán enfrentarse a situaciones peligrosas y a enemigos inesperados, navegando en aguas turbulentas y llenas de riesgos. Con tensión constante y giros sorprendentes, esta producción de Netflix combina drama familiar y crimen, mostrando cómo la ambición y la desesperación pueden poner a prueba los lazos familiares.
Reparto de "El frente costero"
- Holt McCallany (Harlan Buckley)
- María Bello (Mae Buckley)
- Melissa Benoist (Bree Buckley)
- Jake Weary (Cane Buckley)
- Rafael L. Silva (Shawn Wilson)
- Humberly González (Jenna Tate)
- Danielle Campbell (Peyton Buckley)
- Brady Hepner (Diller Hopkins)
Tráiler de "El frente costero"
