Netflix: la serie basada en hechos reales y que tiene pocos capítulos

El frente costero llegó a Netflix el 20 de junio de 2025 y cada capítulo tiene una duración aproximada de 43 a 55 minutos, lo que permite disfrutar de una maratón intensa sin que se vuelva agotadora. Su combinación de hechos reales, personajes complejos y escenarios impactantes la posiciona como un imperdible para quienes buscan dramas familiares con profundidad y emoción.