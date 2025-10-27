Mauro Icardi le dedicó un mensaje a Isabella por su cumpleaños: "Te amo con todo mi corazón"
Wanda Nara le organizó un mega cumpleaños a su hija menor, mientras que Icardi le dedicó un mensaje en redes sociales.
El futbolista Mauro Icardi, radicado en Turquía, rompió el silencio en redes sociales este lunes, 27 de octubre, para dedicar un emotivo mensaje de cumpleaños a su hija menor, Isabella, quien celebró sus nueve años. El saludo cobró especial relevancia debido a su tono afectivo y a la referencia explícita a la distancia, contrastando con el fin de semana de celebraciones que la niña tuvo en Argentina, organizadas por su madre, Wanda Nara.
A través de sus historias de Instagram, Icardi compartió sus sentimientos: “¡Feliz cumple Isi!... 9 años de amor puro, de risas, de abrazos que hoy extraño más que nunca. Aunque la vida nos tenga lejos, nada ni nadie puede separar lo que siento por vos ‘Pepita’. Papá siempre va a estar, en cada pensamiento, en cada sueño, en cada latido. Y pronto, muy pronto, ese abrazo que tanto esperamos volverá a ser real y más fuerte que nunca. Te amo con todo mi corazón”. El contundente mensaje, acompañado de dibujos de un padre y su hija tomados de la mano, reflejó la añoranza del delantero, quien lleva meses sin ver a la pequeña.
El festejo de Isabella en Argentina organizado por Wanda Nara
En contraste con la ausencia física de Icardi, Wanda Nara organizó dos celebraciones temáticas para Isabella en Buenos Aires. La empresaria documentó en Instagram una fiesta de cumpleaños con temática de osos de peluche y un posterior campamento de lujo.
La primera celebración, en Buenos Aires, reunió a amigos y familiares, contando con la sorpresiva presencia de la familia de Icardi desde Rosario. La ambientación giró en torno a la ternura de los osos, con peluches gigantes, animadores disfrazados, credenciales personalizadas y una decoración meticulosamente pensada. La torta, de varios pisos en tonos suaves, llevaba la inscripción “Isabella” en dorado, y los invitados disfrutaron de juegos, inflables y hasta un “mini bear store” para canjear premios.
La segunda etapa del festejo se desarrolló el domingo, trasladando a la familia y a un grupo reducido de invitados a un entorno campestre. El glamping se instaló en la Estancia La Candelaria, en Lobos, con una carpa decorada con luces cálidas, guirnaldas, colchones individuales y bandejas personalizadas.
La jornada enmarcada por la fachada de un château francés incluyó cabalgatas entre los árboles, un almuerzo bajo una galería de árboles centenarios y actividades de spa infantil. Wanda Nara compartió que “El cumpleaños sigue”, mostrando una estética que combinó sofisticación y calidez con colores neutros y texturas naturales.
Uno de los aspectos más destacados fue la integración familiar durante los festejos. Maxi López, exmarido de Wanda y padre de los hijos varones, compartió activamente momentos con sus hijos y con la propia empresaria. Martín Migueles, actual pareja de Wanda, también participó, al igual que Claudio El Turco Husaín, amigo de López. Las redes sociales de la conductora documentaron la convivencia de las familias Nara, Icardi y López en un clima de alegría.
Mientras la familia celebraba en Argentina, Icardi se encontraba en Turquía, donde optó por compartir una velada romántica junto a la actriz China Suárez, con quien convive desde hace algunos meses.
El futbolista publicó en sus redes una imagen de la actriz en un restaurante, acompañada de la frase “mi cita de todos los días” y emojis románticos, un gesto que contrastó con el ambiente familiar de la celebración de Isabella y marcó una diferencia con años anteriores, cuando el delantero solía dedicar mensajes públicos de manera inmediata a su hija en su cumpleaños.
La celebración de Isabella reafirmó el universo familiar de Wanda Nara, un espacio donde el glamour y la vida cotidiana se entrelazan, a pesar de la distancia y el actual deterioro de las relaciones entre los padres de la niña.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario