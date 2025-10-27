Mauro Icardi le dedicó un mensaje a Isabella por su cumpleaños: "Te amo con todo mi corazón"

Cumple de Isabella Icardi

La jornada enmarcada por la fachada de un château francés incluyó cabalgatas entre los árboles, un almuerzo bajo una galería de árboles centenarios y actividades de spa infantil. Wanda Nara compartió que “El cumpleaños sigue”, mostrando una estética que combinó sofisticación y calidez con colores neutros y texturas naturales.

Cumple de Isabella Icardi y Wanda Nara

Uno de los aspectos más destacados fue la integración familiar durante los festejos. Maxi López, exmarido de Wanda y padre de los hijos varones, compartió activamente momentos con sus hijos y con la propia empresaria. Martín Migueles, actual pareja de Wanda, también participó, al igual que Claudio El Turco Husaín, amigo de López. Las redes sociales de la conductora documentaron la convivencia de las familias Nara, Icardi y López en un clima de alegría.

Cumple de Isabella 8

Mientras la familia celebraba en Argentina, Icardi se encontraba en Turquía, donde optó por compartir una velada romántica junto a la actriz China Suárez, con quien convive desde hace algunos meses.

El futbolista publicó en sus redes una imagen de la actriz en un restaurante, acompañada de la frase “mi cita de todos los días” y emojis románticos, un gesto que contrastó con el ambiente familiar de la celebración de Isabella y marcó una diferencia con años anteriores, cuando el delantero solía dedicar mensajes públicos de manera inmediata a su hija en su cumpleaños.

La celebración de Isabella reafirmó el universo familiar de Wanda Nara, un espacio donde el glamour y la vida cotidiana se entrelazan, a pesar de la distancia y el actual deterioro de las relaciones entre los padres de la niña.