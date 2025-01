El insólito halago de Susana Giménez a Javier Milei: "Como los Rolling Stones..."

En su llegada a la Argentina, la diva de los teléfonos remarcó que Milei "es un orgullo" para el país, porque "antes nos daba vergüenza decir que éramos argentinos y ahora nos aplauden".

Tras confirmar que pasará su cumpleaños en Estados Unidos, Susana habló sobre el reciente lanzamiento de la serie "Los Tinelli", que encabeza Marcelo Tinelli: "Parece que estaba invitada, pero él no me llamó, no entendí. Pero la vi y me pareció simpática, la casa divina. No vi mucho, vi el primer capítulo, pero me encantó".

En este sentido, indicó que no haría una serie sobre su vida, como sí hizo la reconocida familia televisiva, y mostró dudas sobre su regreso a la televisión argentina este año: "No lo sé todavía, tengo que pensar, por ahora estoy descansando. Me piden que vuelva pero es una prisión que tenés...".

Dura declaración de Donald Trump sobre la región: "No necesitamos a Latinoamérica"

Apenas asumió el cargo el lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó decenas de órdenes ejecutivas entre las que se encuentran restricciones a la inmigración, la salida del Acuerdo de París y cambios en la política energética. También anunció cuándo impondrá los nuevos aranceles a México y Canadá, aunque evitó referirse a China.

Trump delineó una serie de propuestas que destacan un endurecimiento de sus políticas hacia América Latina y una reafirmación de su visión aislacionista. Entre estas, anunció que planea reincorporar a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo, un cambio que revierte la decisión tomada por Joe Biden antes de abandonar la Casa Blanca.

En cuanto a Venezuela, Trump señaló que su administración buscaría cortar las importaciones de petróleo provenientes del país sudamericano. Según Trump, esta decisión no solo responde a objetivos económicos, sino también a la intención de "debilitar al régimen de Nicolás Maduro", dejando claro que las necesidades energéticas de Estados Unidos no dependen de América Latina. “No necesitamos a Latinoamérica para nuestro desarrollo. Podemos y debemos ser autosuficientes”, afirmó.

Otro punto controvertido fue su anuncio de un posible aumento de aranceles, efectivo desde el 1º de febrero, contra las importaciones provenientes de México y Canadá. Este incremento podría generar un encarecimiento de bienes y servicios provenientes de ambos países, con un impacto significativo en México. Trump sugirió que medidas similares podrían aplicarse a China en los meses siguientes, alineándose con su retórica proteccionista.

Finalmente, el expresidente declaró que Estados Unidos debería recuperar el control del Canal de Panamá, argumentando que permitir una mayor influencia china en este punto estratégico sería un error grave. Esta declaración generó una reacción inmediata del presidente panameño, José Raúl Mulino, quien calificó las palabras de Trump como una intromisión inaceptable en los asuntos soberanos de su país.