Según los datos de Spotify, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota cuentan con 3,6 millones de oyentes mensuales, mientras que el Indio Solari junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado reúne más de 1,6 millones de escuchas mensuales.

Las 20 frases de Indio Solari que son parte de la cultura: no hace falta buscarlas con Inteligencia Artificial

La lírica poética de Indio Solari trascendió claramente las fronteras de la música para instalarse definitivamente en el habla cotidiana. Sus ingeniosos versos forman un enorme glosario callejero, a tal punto que no solo los ricoteros las repiten como loro, sino que ya pertenecen a toda la memoria colectiva nacional.

El impacto innegable de las canciones de Indio Solari

Leer o escuchar cada una de estas reflexiones resulta ser un paletazo que mueve nuestra mente hacia lugares profundos y llenos de sentido común. La verdadera magia de su obra literaria radica precisamente en su versatilidad, ya que no hace falta ser sólido para asestarlas con total naturalidad en el momento justo de cualquier conversación. No hace falta usar Inteligencia Artificial: se trata de memoria colectiva y cultural.

A continuación, el listado definitivo con las 20 máximas inolvidables del artista y a qué mítica canción pertenecen: