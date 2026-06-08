La misa ricotera copó Spotify: cuál fue la canción de Indio Solari más escuchada
Tras la muerte del músico, los seguidores volvieron masivamente a su obra y llevaron 30 canciones del universo ricotero al Top 50 de Spotify Argentina.
La despedida de Indio Solari también se reflejó en las plataformas de streaming. Durante el último fin de semana, sus canciones coparon los rankings de Spotify Argentina y lograron ubicar 30 temas en el Top 50 de las canciones más escuchadas del país.
La canción que encabezó la lista fue "Ji Ji Ji", el emblemático tema incluido en Oktubre, que volvió a convertirse en un fenómeno de reproducciones y ratificó su lugar como el gran himno ricotero. Actualmente acumula más de 83 millones de escuchas.
Detrás de este clásico poguero aparecieron otros temas fundamentales de la banda platense: "Un ángel para tu soledad", que además es la canción más escuchada de toda la discografía de Los Redondos en la plataforma. "La Bestia Pop", "Un poco de amor francés" y "Todo un palo", completando los primeros puestos entre las preferencias de los usuarios.
En cuanto a la etapa solista del músico, la canción que registró mayor cantidad de reproducciones fue "Había una vez". Más atrás se ubicaron "El tesoro de los inocentes" y "Encuentro con un ángel amateur".
Según los datos de Spotify, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota cuentan con 3,6 millones de oyentes mensuales, mientras que el Indio Solari junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado reúne más de 1,6 millones de escuchas mensuales.
Las 20 frases de Indio Solari que son parte de la cultura: no hace falta buscarlas con Inteligencia Artificial
La lírica poética de Indio Solari trascendió claramente las fronteras de la música para instalarse definitivamente en el habla cotidiana. Sus ingeniosos versos forman un enorme glosario callejero, a tal punto que no solo los ricoteros las repiten como loro, sino que ya pertenecen a toda la memoria colectiva nacional.
El impacto innegable de las canciones de Indio Solari
Leer o escuchar cada una de estas reflexiones resulta ser un paletazo que mueve nuestra mente hacia lugares profundos y llenos de sentido común. La verdadera magia de su obra literaria radica precisamente en su versatilidad, ya que no hace falta ser sólido para asestarlas con total naturalidad en el momento justo de cualquier conversación. No hace falta usar Inteligencia Artificial: se trata de memoria colectiva y cultural.
A continuación, el listado definitivo con las 20 máximas inolvidables del artista y a qué mítica canción pertenecen:
- "El lujo es vulgaridad" (Un poco de amor francés)
- "Vivir solo cuesta vida" (Ropa sucia)
- "Fijate de qué lado de la mecha te encontrás" (Queso ruso)
- "Violencia es mentir" (Nuestro amo juega al esclavo)
- "Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón" (Juguetes perdidos)
- "Siempre fui menos que mi reputación" (La hija del fletero)
- "No lo soñé" (Jijiji)
- "Las despedidas son de esos dolores dulces" (Gualicho)
- "Un corazón no se endurece porque sí" (La hija del fletero)
- "El que abandona no tiene premio" (Sorpresa de Shangai)
- "Mi único héroe en este lío" (Esa estrella era mi lujo)
- "Sobrio no te puedo ni hablar" (Tarea fina)
- "Si no hay amor que no haya nada" (El tesoro de los inocentes)
- "Este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene" (Juguetes perdidos)
- "Nadie es capaz de matarte en mi alma" (Pabellón Séptimo)
- "Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón" (El pibe de los astilleros)
- "Preso de tu ilusión vas a bailar" (Un ángel para tu soledad)
- "Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle" (Vencedores vencidos)
- "El futuro llegó hace rato; todo un palo, ya lo ves" (Todo un palo)
- "La vida sin problemas es matar el tiempo a lo bobo" (Luzbelito y las sirenas)
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario