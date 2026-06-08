De qué murió María Rosa Fugazot: intervino la policía y ordenaron una autopsia

Al arribar al domicilio del quinto piso, el personal médico de emergencias procedió a verificar que la histórica protagonista ya no presentaba signos vitales. No obstante, más allá de la confirmación de la muerte natural, surgieron contradicciones puntuales entre los distintos organismos oficiales encargados de labrar las actas con relación al punto exacto de la vivienda donde yacía el cuerpo.

"Hay dos versiones. La Policía me dice que ella estaba desvanecida en el piso. La Justicia me dice que estaba desvanecida en la cama“, puntualizó Ninci para cerrar su informe urbano. Estas diferencias en los reportes preliminares forman parte de los elementos que se analizan en las primeras instancias de la investigación formal tendiente a esclarecer las circunstancias definitivas del luctuoso episodio que entristece al país.