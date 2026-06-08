De qué murió María Rosa Fugazot: intervino la policía y ordenaron una autopsia
La actriz fue encontrada sin vida en su departamento en Palermo y, si bien todo apunta a muerte natural, la Justicia ordenó una autopsia.
El fallecimiento de María Rosa Fugazot a la edad de 83 años provocó un profundo impacto y consternación en el ambiente del espectáculo local. A medida que los seres queridos, amistades y compañeros de profesión expresan sus mensajes de despedida, empezaron a salir a la luz los primeros datos relacionados con sus momentos finales y con la intervención judicial que se puso en marcha inmediatamente después de confirmarse su deceso.
Instalada en la entrada de la edificación donde residía la respetada comediante, situada sobre la calle Güemes al 4758 en el barrio porteño de Palermo, la cronista Mercedes Ninci se encargó de aportar precisiones en tiempo real para el programa de televisión "La Mañana con Moria". La comunicadora describió el escenario y reconstruyó las horas previas al trágico desenlace que mantiene en vilo a la colonia artística.
"Estamos en la calle Güemes al 4758. Ella vivía acá en el quinto piso B. Desde el sábado que no se sabía nada de ella. Me contaba la encargada recién que la vio el sábado por última vez. No estaba mal de salud, tal vez tendría algún achaque porque tenía 83 años, pero estaba bien de salud. Lo que sí, la veía muy triste por la muerte de su hijo. Ella estaba viviendo sola“, describió textualmente la periodista en su salida al aire, graficando el panorama íntimo que atravesaba la estrella nacional.
De acuerdo con lo expuesto por la propia Ninci en su cobertura informativa, la alarma generalizada se encendió cuando una pariente cercana dejó de recibir respuestas habituales por parte de la actriz. "La prima, al no saber nada de ella, viene junto a una amiga. Llaman al SAME porque tenían la llave de la casa. La prima es la que llama al SAME porque la encuentran desvanecida“, pormenorizó la profesional de los medios respecto a la tensa secuencia del descubrimiento.
Al arribar al domicilio del quinto piso, el personal médico de emergencias procedió a verificar que la histórica protagonista ya no presentaba signos vitales. No obstante, más allá de la confirmación de la muerte natural, surgieron contradicciones puntuales entre los distintos organismos oficiales encargados de labrar las actas con relación al punto exacto de la vivienda donde yacía el cuerpo.
"Hay dos versiones. La Policía me dice que ella estaba desvanecida en el piso. La Justicia me dice que estaba desvanecida en la cama“, puntualizó Ninci para cerrar su informe urbano. Estas diferencias en los reportes preliminares forman parte de los elementos que se analizan en las primeras instancias de la investigación formal tendiente a esclarecer las circunstancias definitivas del luctuoso episodio que entristece al país.
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