Murió la actriz María Rosa Fugazot

Al año siguiente, se unió al icónico elenco de "Operación Ja-Já", dirigido por los hermanos Hugo y Gerardo Sofovich. Su enorme versatilidad para la comedia la llevó a brillar junto a figuras inmensas de la talla de Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Susana Giménez. A lo largo de las décadas, logró adaptarse y participó en exitosos ciclos de televisión contemporáneos como Los Roldán, Amas de casa desesperadas y deslumbró con su recordado papel dramático en El puntero (2011).