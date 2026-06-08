Dónde será enterrado el Indio Solari tras el histórico velorio

Vigilia en el Cementerio de Lanús por Indio Solari

A pesar de las trabas judiciales y del hermetismo que rodea los movimientos de la familia, la militancia ricotera no frena su marcha. En las últimas horas, una multitud de fanáticos comenzó a concentrarse en las inmediaciones del Cementerio Municipal de Lanús.

La movilización hacia esa localidad del sur del conurbano bonaerense se originó a raíz de fuertes rumores que señalaban que las instalaciones de ese cementerio serían las elegidas para llevar a cabo el procedimiento una vez que la Justicia otorgue el aval correspondiente.

Los fieles montan una guardia en el lugar, transformando las puertas de la necrópolis en un nuevo punto de encuentro, cantos y homenajes para acompañar el cuerpo del "míster" hasta su destino final.