Dónde será enterrado el Indio Solari tras el histórico velorio
El último deseo del mítico cantante parece haberse demorado, según trascendió este lunes. Dónde descansarán sus restos.
Tras la finalización del histórico y multitudinario velatorio público en Villa Domínico, comenzaron a conocerse los primeros detalles sobre el destino final de los restos de Indio Solari y algunas complicaciones legales que postergan el último adiós íntimo y los deseos del cantante.
Según trascendió desde su entorno, el deseo expreso del emblemático líder de Los Redondos era ser cremado. Sin embargo, esa instancia quedó suspendida de manera temporal debido a una disposición de la Justicia.
Por este motivo, la familia del músico se ve obligada a aguardar la conclusión de una serie de trámites formales y estudios periciales de rigor antes de poder avanzar de manera definitiva con el procedimiento de cremación.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ladero de Axel Kicillof; dio este mismo lunes por la mañana algunos detalles sobre el sepelio. Respecto a los pasos a seguir tras el cierre de las puertas en Avellaneda, aclaró cómo se desarrollará el último adiós a la leyenda del rock nacional y por qué el Estado ya no tiene intervención directa: "Ahora lo que sigue es una cuestión familiar y privada".
Vigilia en el Cementerio de Lanús por Indio Solari
A pesar de las trabas judiciales y del hermetismo que rodea los movimientos de la familia, la militancia ricotera no frena su marcha. En las últimas horas, una multitud de fanáticos comenzó a concentrarse en las inmediaciones del Cementerio Municipal de Lanús.
La movilización hacia esa localidad del sur del conurbano bonaerense se originó a raíz de fuertes rumores que señalaban que las instalaciones de ese cementerio serían las elegidas para llevar a cabo el procedimiento una vez que la Justicia otorgue el aval correspondiente.
Los fieles montan una guardia en el lugar, transformando las puertas de la necrópolis en un nuevo punto de encuentro, cantos y homenajes para acompañar el cuerpo del "míster" hasta su destino final.
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