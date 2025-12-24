El insólito reclamo de Nicole Neumann al colegio de sus hijas en vísperas de Navidad: "Necesito..."
La top model se mostró quejosa en el cierre de año de sus hijas Indiana, Sienna y Allegra, con un fuerte pedido que sacudió a la comunidad de Instagram.
Llega fin de año y lo que más anhelan los padres es ver a sus hijos finalizando el año lectivo, con buenas calificaciones y materias aprobadas. Pero a Nicole Neumann le preocupa más lo cercano que es el acto de fin de ciclo con la Navidad y se encargó de expresarlo en las últimas horas a través de sus redes sociales.
Por medio de las historias de Instagram, la reconocida modelo se quejó de que este evento estuviera "tan arriba" de las fiestas: "Bueno, llegando al colegio, casi Navidad, acto. Y deberíamos rever también estas cosas, porque, o sea, ya es Navidad, ¿por qué? O sea, el acto, no podía ser el mismo día que el último día de clase, por ejemplo, que no sea tan arriba de Navidad...", comenzó su queja.
Y añadió: "Uno está con mil quinientas cosas. Aparte, obvio, el gordo vive levantándose tempranísimo, pero el día que yo me meto con el despertador, por si justo no se despierta y yo tengo que llegar a otro lugar, no se despierta", reveló, en torno a la cotidianidad de su hijo Cruz, fruto de su relación con Manu Urcera.
Finalmente, cerró: "Yo necesito dormirme. Bueno, muy fin de año, me imagino que están todos en la misma. Bueno, acá haciendo terapia grupal con mi comunidad".
Cabe señalar que la top model tiene cuatro hijos: sus tres primeras mujeres, Indiana (17), Allegra (14) y Sienna Cubero (11), fruto de su relación con Fabián Cubero y todas en etapa escolar; y Cruz -como se mencionó en el párrafo anterior- su único varón de un año.
Luego de 16 años de tener a su primera hija y a 10 de la última, Nicole decidió nuevamente ser madre y comenzar de cero con su pequeño hijo, lo que, sin dudas, representa un verdadero desafío a diario.
