El insólito reclamo de Nicole Neumann al colegio de sus hijas en vísperas de Navidad: "Necesito..."

Por medio de las historias de Instagram, la reconocida modelo se quejó de que este evento estuviera "tan arriba" de las fiestas: "Bueno, llegando al colegio, casi Navidad, acto. Y deberíamos rever también estas cosas, porque, o sea, ya es Navidad, ¿por qué? O sea, el acto, no podía ser el mismo día que el último día de clase, por ejemplo, que no sea tan arriba de Navidad...", comenzó su queja.