Marcelo Tinelli anticipó el regreso de lo que supo ser uno de sus éxitos: "Lo estamos preparando..."

"Y si quieren hacer el Dancing with the Stars, me parece un formato que ha andado muy bien en el mundo. Como el Bailando por un Sueño anduvo también en todo el mundo. Me parece que el baile hoy y el glamour del baile juntado con un montón de situaciones que tengan que ver con lo digital está muy bueno", cerró.

Qué es Dancing with the Stars, el formato que traerá Telefe a su pantalla

Dancing with the Stars es un exitoso certamen de baile británico creado por la BBC (originalmente titulado Strictly Come Dancing) que se convirtió en una de las franquicias de entretenimiento más adaptadas a nivel mundial.

¿De qué trata el formato?

El formato reúne a figuras famosas (actores, deportistas, músicos, periodistas e influencers) y las empareja con bailarines profesionales. Cada semana, las parejas ensayan y presentan coreografías de diversos ritmos (baile de salón, ritmos latinos, pop, urbano, entre otros).

Las actuaciones son evaluadas por un jurado de especialistas que otorga puntajes. Esas calificaciones se combinan con la votación del público para determinar qué parejas quedan sentenciadas y quién resulta eliminado hasta llegar a la pareja ganadora.

¿En qué se parece al Bailando de Marcelo Tinelli?

La similitud es casi total en su estructura central, ya que el Bailando por un Sueño de Tinelli se basó históricamente en la misma premisa competitiva.

La dinámica de duplas: Un famoso compite en pareja con un bailarín o bailarina profesional.

Ritmos temáticos: Cada gala o ronda está dedicada a un estilo musical o temática particular.

Jurado en vivo: Un panel de jueces califica las presentaciones, brinda devoluciones técnicas y marca las debilidades y virtudes de cada show.

Proceso de eliminación: Las bajas calificaciones llevan a las parejas al duelo telefónico o voto digital, donde la audiencia decide quién continúa.

Gran despliegue de producción: Vestuario, puesta en escena, pantallas gigantes y cuerpos de baile de apoyo.

Cabe señalar que la llegada de Dancing with the Stars a la pantalla de Telefe está proyectada para 2027.