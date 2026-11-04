Marcelo Tinelli anticipó el regreso de lo que supo ser uno de sus éxitos: "Lo estamos preparando..."
Al aire de Sálvese quien pueda (América), el reconocido productor y conductor aseguró que volverá con una de sus mayores apuestas de los últimos tiempos.
Aunque por ahora se encuentra alejado de la televisión, Marcelo Tinelli comienza a elaborar su regreso a la pantalla chica. Al ser abordado por el cronista de Sálvese quien pueda (América), el reconocido conductor y productor reveló que volverá con el "Bailando", en contraposición a Telefe que tendrá "Dancing with the Stars".
Tras ser consultado por la apuesta del canal de las pelotas que tendrá a Santiago del Moro al frente, Tinelli señaló: "Nosotros estamos preparando un Bailando también para la tele, así que cuando vi que lo tenía, que lo estaba probando en tele, fui a otro formato. Nosotros estamos preparando un Bailando de hace un tiempo, hasta tenemos visto el estudio, todo. Para mí el Bailando es un formato multiplataforma, no solamente para la tele, para mí es lo que es un mundo digital, lo que es un mundo de streaming".
Y añadió: "Si se hace bien, para mí es un formato espectacular. Así que bueno, estamos preparando. Va más allá de que después lo concretemos o no, hay un trabajo de preproducción hecho hace más o menos dos meses. Y bueno, así que habrá dos certámenes de baile".
Tras ser señalado como el pionero de este tipo de formatos de realities en la Argentina, dijo: "Siempre está bueno ser inspirador de situaciones, así que me encanta. Me gusta ser inspirador de situaciones. Como Susana dijo que yo me inspiraba en ella y dijo Ideas de Su. Está bueno, está bien, está bueno", manifestó, entre risas.
Luego, indicó que le habría encantado ser convocado por Telefe para Dancing with the Stars: "Me encantaría, por supuesto, por supuesto. Pero entiendo que Santiago es una persona muy cercana hoy a Telefe y me parece perfecto. Es el conductor más importante que tiene el canal hoy. Me parece perfecto también".
"Y si quieren hacer el Dancing with the Stars, me parece un formato que ha andado muy bien en el mundo. Como el Bailando por un Sueño anduvo también en todo el mundo. Me parece que el baile hoy y el glamour del baile juntado con un montón de situaciones que tengan que ver con lo digital está muy bueno", cerró.
Qué es Dancing with the Stars, el formato que traerá Telefe a su pantalla
Dancing with the Stars es un exitoso certamen de baile británico creado por la BBC (originalmente titulado Strictly Come Dancing) que se convirtió en una de las franquicias de entretenimiento más adaptadas a nivel mundial.
¿De qué trata el formato?
El formato reúne a figuras famosas (actores, deportistas, músicos, periodistas e influencers) y las empareja con bailarines profesionales. Cada semana, las parejas ensayan y presentan coreografías de diversos ritmos (baile de salón, ritmos latinos, pop, urbano, entre otros).
Las actuaciones son evaluadas por un jurado de especialistas que otorga puntajes. Esas calificaciones se combinan con la votación del público para determinar qué parejas quedan sentenciadas y quién resulta eliminado hasta llegar a la pareja ganadora.
¿En qué se parece al Bailando de Marcelo Tinelli?
La similitud es casi total en su estructura central, ya que el Bailando por un Sueño de Tinelli se basó históricamente en la misma premisa competitiva.
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La dinámica de duplas: Un famoso compite en pareja con un bailarín o bailarina profesional.
Ritmos temáticos: Cada gala o ronda está dedicada a un estilo musical o temática particular.
Jurado en vivo: Un panel de jueces califica las presentaciones, brinda devoluciones técnicas y marca las debilidades y virtudes de cada show.
Proceso de eliminación: Las bajas calificaciones llevan a las parejas al duelo telefónico o voto digital, donde la audiencia decide quién continúa.
Gran despliegue de producción: Vestuario, puesta en escena, pantallas gigantes y cuerpos de baile de apoyo.
Cabe señalar que la llegada de Dancing with the Stars a la pantalla de Telefe está proyectada para 2027.
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