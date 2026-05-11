Fuerte cruce entre Nati Jota y Estanislao Bachrach en Olga: tensión en vivo y un abrupto final

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Más adelante, Nati Jota intentó cambiar el eje de la conversación y llevó el tema hacia el consumo de alcohol. Sin vueltas, el biólogo sentenció: “Es lo peor que no hay. No hay ninguna duda científica de que el alcohol es malo. No tiene ningún beneficio para nada”.

La conductora entonces comentó una experiencia personal y explicó que, cuando toma alcohol, siente alivio en el momento aunque al día siguiente el malestar vuelve con más fuerza. La respuesta de Bachrach volvió a incomodar a todos: “Tenés que hacer terapia, ¿hacés terapia?”.

Cuando Nati respondió que sí estaba en tratamiento, el especialista retrucó con otra frase que sorprendió al estudio: “Bueno, cambia de terapeuta”.

Con el correr de los minutos, el clima se volvió cada vez más incómodo. Incluso en un momento Bachrach reconoció no tener respuesta para una de las preguntas que le hicieron. Fue entonces cuando Nati decidió marcarle la situación en vivo: “Cuando te hago una pregunta decís ‘no te quiero contestar eso’”.

Lejos de bajar el tono, el invitado defendió su postura y lanzó una crítica general: “Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez y no sabe decir no sé”.

Antes del cierre también hubo un pequeño cruce con Toto Kirzner. El actor intentó retomar una explicación del especialista sobre neurotransmisores y comentó algo relacionado con “dopamina y endorfina”, pero Bachrach lo corrigió de manera seca: “No, serotonina. No estás escuchando nada”.

Finalmente, el propio biólogo pareció notar el malestar que se había generado y comentó que “Nati está apurada”. Sin embargo, la conductora fue contundente al despedirlo: “No estoy para nada apurada, pero se terminó la columna. Gracias por haber venido, un placer”.

El episodio rápidamente explotó en redes sociales, donde cientos de usuarios salieron a respaldar al equipo de OLGA y cuestionaron la actitud que tuvo Bachrach durante toda la entrevista.