"El joven Sherlock": fecha de estreno, tráiler y sinopsis de la nueva serie de Prime Video
Hero Fiennes Tiffin es el nuevo Sherlock Holmes creado por Guy Ritchie. Conocé todos los detalles de lo nuevo de Prime Video que estrena próximamente.
El universo de Baker Street está a punto de recibir una inyección de adrenalina pura. Prime Video ha revelado los detalles de El joven Sherlock, una serie que promete alejarse de las interpretaciones más rígidas del personaje para entregarnos una historia de origen cargada de acción, irreverencia y misterio. Bajo la dirección y producción ejecutiva de Guy Ritchie, la serie explorará los años formativos del detective más famoso del mundo, cuando todavía era un joven rebelde enfrentándose a sus primeros demonios y conspiraciones.
Esta nueva apuesta, que consta de ocho episodios, nos presenta a un Sherlock de diecinueve años envuelto en una investigación por asesinato que amenaza su libertad. Lo más fascinante para los seguidores de la obra de Conan Doyle es la confirmación del encuentro temprano entre Holmes y un joven James Moriarty, un choque de mentes brillantes que cambiará el curso de sus vidas para siempre. Con una ambientación victoriana que se expande más allá de las fronteras británicas, la serie busca revelar al adolescente anárquico que aún no sabe que está destinado a convertirse en leyenda.
Todos los detalles de El joven Sherlock
Fecha de estreno: La serie se estrenará oficialmente el 4 de marzo de 2026. Los ocho episodios estarán disponibles de forma exclusiva en Prime Video.
Sinopsis oficial: Cuando un carismático y joven rebelde Sherlock Holmes conoce nada menos que a James Moriarty, se ve envuelto en una investigación por asesinato que pone en riesgo su libertad. El primer caso de Sherlock revela una conspiración que recorre el mundo conduciendo a un enfrentamiento explosivo que cambia el rumbo de su vida para siempre. Ambientada en una vibrante Inglaterra victoriana y con aventuras más allá de sus fronteras, la serie revela las primeras andanzas del anárquico adolescente que aún no se ha convertido en el célebre residente de Baker Street.
Elenco: La serie cuenta con un reparto de lujo encabezado por Hero Fiennes Tiffin como Sherlock Holmes. Lo acompañan Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons y el ganador del Oscar, Colin Firth.
Tráiler oficial:
