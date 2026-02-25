"El joven Sherlock": fecha de estreno, tráiler y sinopsis de la nueva serie de Prime Video

joven sherlock Foto: (Prime Video)

Esta nueva apuesta, que consta de ocho episodios, nos presenta a un Sherlock de diecinueve años envuelto en una investigación por asesinato que amenaza su libertad. Lo más fascinante para los seguidores de la obra de Conan Doyle es la confirmación del encuentro temprano entre Holmes y un joven James Moriarty, un choque de mentes brillantes que cambiará el curso de sus vidas para siempre. Con una ambientación victoriana que se expande más allá de las fronteras británicas, la serie busca revelar al adolescente anárquico que aún no sabe que está destinado a convertirse en leyenda.