Prime Video estrena "La casa de los Espíritus": qué significa adaptar el éxito literario de Isabel Allende

La pregunta del millón: ¿se puede capturar el alma de la novela?

Aquí reside el verdadero desafío de esta producción. ¿Puede una serie capturar la dimensión política, espiritual y generacional que hace única a esta novela? "La casa de los espíritus" es una obra tripartita: es una crónica política sobre el ascenso y caída del conservadurismo y la llegada del quiebre institucional; es una historia espiritual donde los límites entre la vida y la muerte son difusos; y es, sobre todo, una saga generacional sobre el perdón y la resiliencia femenina.

La industria audiovisual actual, con su obsesión por la estética y el ritmo, corre el riesgo de priorizar lo visual por sobre lo simbólico. Sin embargo, si la serie logra respetar los silencios de Clara del Valle y la furia contenida de Esteban Trueba, estaremos ante un hito, algo a lo que Prime Video ya se acostumbró con sus adaptaciones literarias.

Hoy, reinterpretar este clásico implica entender que las luchas de las mujeres de la novela siguen teniendo ecos en las calles de Santiago, Buenos Aires o Bogotá.

El riesgo de la industria actual es que todo termine siendo una cáscara linda de diseño de arte y vestuario de época. Pero "La casa de los espíritus" es carne, es sangre y es un grito político. Si la serie se anima a meter los pies en el barro y no se queda solo en la superficie estética, podemos estar ante el gran evento cultural del año.

Los antecedentes de Prime Video

Si bien el riesgo es grande, porque "La casa de los espíritus" es una historia que, aún hoy, sigue siendo un hito en la literatura clásica, Prime Video tiene un conjunto de antecedentes que sobreponen el riesgo. Durante años, la plataforma fue considerada "la reina de las adaptaciones" por respetar las historias originales, captar la esencia de los personajes e, incluso buscar actores afines a cada trama que hay por detrás. Sin embargo, el mayor punto que tiene a favor esta empresa es cómo involucra a cada escritor o escritora en el proceso creativo, tal es el caso de la propia Isabel Allende.

Un cierre con sello propio

La deuda con Clara del Valle está ahí, esperando ser saldada. Porque al final del día, lo que importa no es quedarse en la superficie del vestuario de época, sino si lograron transmitir esa sensación de que el destino se escribe con lo que callamos. El 29 de abril vamos a ver si Prime Video entendió el código: que esta no es solo una historia del pasado, sino un espejo donde América Latina sigue buscando sus rasgos. La deuda con Clara del Valle está vigente; ojalá esta vez, la pantalla sepa escuchar lo que ella siempre dijo con su silencio.