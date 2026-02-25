"Maxton Hall": cuándo estrena la temporada 3 en Prime Video

El actor Damian Hardung compartió su entusiasmo sobre este nuevo escenario en una entrevista con Swooon: "Ahora, con todo el sueño de Ruby destruido por su padre, creo que es un buen comienzo para otra temporada. Creo que estamos en una hermosa posición... Han luchado mucho el uno por el otro y han luchado por el amor que merecen, así que es el lugar perfecto para la tercera, Save Us. Son ellos dos contra el resto del mundo".

Por su parte, la serie planea dar mayor profundidad al elenco secundario. Herbig-Matten señaló que habrá más escenas grupales y se otorgará espacio a otras perspectivas, emulando la estructura del tercer libro. Sobre este punto, Hardung añadió: "Creo que tenemos actores y actrices secundarios excelentes y papeles en la serie que no han tenido el espacio suficiente. Y creo que si lees el tercer libro, muchas de las narrativas, muchos de los capítulos, se cuentan también desde sus perspectivas. Y creo que eso es muy valioso".

Finalmente, todo apunta a que esta tercera temporada marcará el desenlace definitivo de la serie, al coincidir con el cierre de la trilogía literaria original, brindando una conclusión a la intensa lucha de Ruby y James por su futuro en Oxford y su relación frente a las presiones familiares.