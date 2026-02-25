"Maxton Hall": cuándo estrena la temporada 3 en Prime Video
James Beaufort y Ruby Bell todavía tienen mucha historia por delante en una nueva temporada. Conocé cuándo llega la tercera edición a Prime Video.
Tras consolidarse como la producción internacional más exitosa de Prime Video durante 2024, el drama romántico juvenil "Maxton Hall: Un mundo entre nosotros" continúa su ascenso imparable. La segunda entrega, que concluyó su emisión semanal el pasado 28 de noviembre, dejó a la audiencia en un punto de máxima tensión tras los eventos que afectaron profundamente a la pareja protagonista, interpretada por Harriet Herbig-Matten (Ruby) y Damian Hardung (James).
La buena noticia para los seguidores de la obra de Mona Kasten es que la plataforma de streaming garantizó la continuidad del proyecto incluso antes del lanzamiento de los episodios más recientes. La renovación para una tercera temporada es un hecho, asegurando que el cierre de la trilogía literaria tenga su correspondiente traslación a la pantalla.
Aunque Prime Video no emitió un comunicado formal sobre el inicio del rodaje, los protagonistas dejaron entrever que la historia ya está en marcha e, incluso, podría haber llegado a su fin. En declaraciones recientes, Harriet Herbig-Matten adelantó una evolución en la narrativa al afirmar: "Creo que es diferente a la segunda temporada". Por el momento, no existe una fecha de estreno confirmada para 2026, pero la presencia de los actores principales está totalmente asegurada.
Junto a la pareja central, se espera el retorno de los personajes que componen el círculo íntimo y social de Maxton Hall:
-
Sonja Weißer (Lydia Beaufort)
Eidin Jalali (Graham Sutton)
Justus Riesner (Alistair Ellington)
Andrea Guo (Lin Wang)
Runa Greiner (Ember Bell)
La tercera entrega se basará en "Save Us", el volumen final de la saga creada por Mona Kasten. La historia retomará el conflicto tras el sabotaje de Mortimer Beaufort, quien logró que Ruby sea expulsada de la prestigiosa institución académica mediante un engaño que involucra al profesor Sutton.
El actor Damian Hardung compartió su entusiasmo sobre este nuevo escenario en una entrevista con Swooon: "Ahora, con todo el sueño de Ruby destruido por su padre, creo que es un buen comienzo para otra temporada. Creo que estamos en una hermosa posición... Han luchado mucho el uno por el otro y han luchado por el amor que merecen, así que es el lugar perfecto para la tercera, Save Us. Son ellos dos contra el resto del mundo".
Por su parte, la serie planea dar mayor profundidad al elenco secundario. Herbig-Matten señaló que habrá más escenas grupales y se otorgará espacio a otras perspectivas, emulando la estructura del tercer libro. Sobre este punto, Hardung añadió: "Creo que tenemos actores y actrices secundarios excelentes y papeles en la serie que no han tenido el espacio suficiente. Y creo que si lees el tercer libro, muchas de las narrativas, muchos de los capítulos, se cuentan también desde sus perspectivas. Y creo que eso es muy valioso".
Finalmente, todo apunta a que esta tercera temporada marcará el desenlace definitivo de la serie, al coincidir con el cierre de la trilogía literaria original, brindando una conclusión a la intensa lucha de Ruby y James por su futuro en Oxford y su relación frente a las presiones familiares.
