Bodegón en Buenos Aires: el restaurante con la milanesa gigante que enamora a todos
Ubicado en una zona estratégica de la ciudad, este sitio porteño es de fácil acceso y cuenta con opciones para todos los gustos. Los detalles en la nota.
En Buenos Aires, los bodegones se reinventan cada día con un solo objetivo: atraer nuevos comensales. Estos establecimientos son el punto de encuentro de cada familia, con ambientes cálidos que hacen de cada comida una velada única. Además, presentan un amplio menú y precios accesibles al bolsillo.
Si bien diferentes alternativas distribuidas en toda la ciudad, "La Flor de Barracas" sobresale por sus milanesas XXL y su ambiente familiar, ideal para disfrutar con buena compañía. Este recinto está ubicado de manera estratégica, lo que favorece su arribo desde diferentes puntos de CABA.
Las especialidades de "La Flor de Barracas"
En "La Flor de Barracas", los comensales tienen la posibilidad de elegir un menú variado que combina platos abundantes e ingredientes frescos y de calidad. Entre las opciones más populares se encuentran las pastas con salsas caseras, picadas para compartir y milanesas vegetarianas de calabaza o berenjena.
Pero quienes buscan una experiencia más completa suelen elegir la “Flor de Milanga”, una milanesa gigante coronada con queso, arvejas, morrones, panceta y huevos fritos, servida con papas fritas, que se convirtió en un clásico del lugar.
Dónde queda "La Flor de Barracas"
Ubicado en Barracas, sobre la Avenida Suárez, este bodegón es conocido por su fácil arribo desde distintos puntos de la ciudad. Uno de los aspectos más destacados es que abre sus puertas todos los días, de 7.30 a 23.30, permitiendo que los comensales disfruten de sus propuestas en cualquier momento.
Cómo llegar a "La Flor de Barracas"
Llegar a "La Flor de Barracas" es simple gracias a su conexión con diferentes transportes públicos. Quienes se trasladan en subte pueden tomar la línea C y descender en la estación Constitución, mientras que quienes prefieren el colectivo cuentan con varias opciones: las líneas 4, 45, 101 y 146 tienen paradas a pocos metros del restaurante.
