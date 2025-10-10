Bodegón en Buenos Aires: el restaurante con la milanesa gigante que enamora a todos

Dónde queda "La Flor de Barracas"

Ubicado en Barracas, sobre la Avenida Suárez, este bodegón es conocido por su fácil arribo desde distintos puntos de la ciudad. Uno de los aspectos más destacados es que abre sus puertas todos los días, de 7.30 a 23.30, permitiendo que los comensales disfruten de sus propuestas en cualquier momento.

Cómo llegar a "La Flor de Barracas"

Llegar a "La Flor de Barracas" es simple gracias a su conexión con diferentes transportes públicos. Quienes se trasladan en subte pueden tomar la línea C y descender en la estación Constitución, mientras que quienes prefieren el colectivo cuentan con varias opciones: las líneas 4, 45, 101 y 146 tienen paradas a pocos metros del restaurante.