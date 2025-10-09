Bodegón en Buenos Aires: los restaurantes porteños que sirven este clásico de las fiestas
Estos sitios portan la bandera de la gastronomía local, con ambiente cálidos, propuestas exquisitos y precios accesibles. Los detalles en la nota.
Los bodegones de Buenos Aires son conocidos en todo el mundo por satisfacer las necesidades de cualquier comensal, con propuestas innovadoras y exquisitos. Estos sitios, además de contar con un amplio abanico de platos, se destacan por sus ambientes cálidos y familiares.
El año transita la recta final y el olor a fiestas se puede sentir en el aire. Uno de los grandes clásicos es el vitel toné, plato estrella que sale a relucir todo su potencial el 24 y 31. No obstante, existen diferentes restaurantes que se destacan por ofrecer este plato durante todo el año en CABA, entre los que se destacan "Hierro Bodegón", "Isla Flotante" y "Barcelona, Asturias".
Las especialidades de "Hierro Bodegón"
"Hierro Bodegón", ubicado en Fitz Roy 1722, Palermo, ofrece una versión contemporánea del clásico bodegón porteño. Su carta combina picadas, carnes, sándwiches y minutas, con propuestas destacadas como un vitel toné que mezcla crema de anchoas, alcaparras, huevos de codorniz y reducción de carne, equilibrando lo tradicional con un toque sofisticado.
Este sitio moderno de la ciudad abre sus puertas todos los días: de lunes a jueves lo hace de 12 a 00; aunque los viernes y sábados es extiende hasta la 1 y los domingos cierra a las 17. Esto permite disfrutar de sus propuestas en cualquier momento del día.
Las especialidades de "Isla Flotante"
"Isla Flotante", en Beláustegui 396, combina la tradición de los bodegones con un enfoque moderno. Su carta, ideal para compartir, destaca el vitel toné con peceto tierno y salsa cremosa de anchoas, perfecto para acompañar un aperitivo o iniciar una comida entre amigos.
El ambiente cálido con mesas de madera y luz tenue mantiene la esencia tradicional de los clásicos bodegones de Buenos Aires. Además, de lunes a jueves abre de18 a 1; los viernes de 18 a 2; los sábados de 12 a 2; y domingos de 12 a 1.
Las especialidades de "Barcelona Asturias"
Otro clásico recinto porteño es "Barcelona Asturias", ubicado en la avenida Córdoba 5899. Dentro de sus grandes especialidades se encuentra el vitel toné, encargado de deleitar cientos de paladares en cualquier época del año. Además, también cuenta con propuestas abundantes y deliciosas. Este bodegones abre todos los días de 8 a 1.
