Bodegón en Buenos Aires: los restaurantes porteños que sirven este clásico de las fiestas

Las especialidades de "Isla Flotante"

"Isla Flotante", en Beláustegui 396, combina la tradición de los bodegones con un enfoque moderno. Su carta, ideal para compartir, destaca el vitel toné con peceto tierno y salsa cremosa de anchoas, perfecto para acompañar un aperitivo o iniciar una comida entre amigos.

El ambiente cálido con mesas de madera y luz tenue mantiene la esencia tradicional de los clásicos bodegones de Buenos Aires. Además, de lunes a jueves abre de18 a 1; los viernes de 18 a 2; los sábados de 12 a 2; y domingos de 12 a 1.

Las especialidades de "Barcelona Asturias"

bodegon barcelona asturias.jpg "Barcelona Asturias" cuenta con platos abundantes y exquisitos.

Otro clásico recinto porteño es "Barcelona Asturias", ubicado en la avenida Córdoba 5899. Dentro de sus grandes especialidades se encuentra el vitel toné, encargado de deleitar cientos de paladares en cualquier época del año. Además, también cuenta con propuestas abundantes y deliciosas. Este bodegones abre todos los días de 8 a 1.