El Komanche explicó en un video cómo quería ser despedido en su funeral

Sobre el cierre del fragmento viralizado, El Komanche expresó la ilusión que le producía saber que sus seres queridos lo recordarían a través de esas piezas audiovisuales: “El que me conoce, se va a sentar a ver esa pantalla y va a sentir que está viendo una película conmigo. Se va a sentar a ver Spider-Man o Harry Potter y va a sentir que está ahí conmigo. Va a escuchar Bad Bunny y va a decir que ahí está El Komanche escuchando”. Con estas palabras, el video se transformó en un emotivo y desgarrador testamento virtual para su comunidad de seguidores.