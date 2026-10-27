El Komanche explicó en un video cómo quería ser despedido en su funeral
El streamer murió a los 30 años y el mundo digital quedó conmocionado, en especial ahora que se conoció un video que habla de su último deseo.
El universo digital atraviesa horas de profundo dolor tras la confirmación del fallecimiento de El Komanche, el reconocido streamer de 30 años que perdió la vida en su residencia de México, en medio de un suceso cuyas causas continúan bajo investigación. En medio del impacto que generó la noticia, la difusión de material audiovisual en las plataformas virtuales encendió las alarmas entre sus seguidores, especialmente por un clip donde el propio youtuber anticipaba sus deseos para el día de su despedida.
La grabación cobró una impactante relevancia pública al mostrar al generador de contenido reflexionando abiertamente sobre su propio final: “Siento que ya estoy en mis últimos días. De verdad. Si me voy a morir, pásenle este clip a mis papás”.
Lejos de los rituales convencionales, el streamer aprovechó aquel vivo para dejar en claro las condiciones estrictas con las que imaginaba su velatorio, manifestando una tajante postura en contra de las ceremonias religiosas: “Ni se les ocurra que mi velorio sea católico. Siempre lo he dicho. A mí me cag... los velorios católicos. Que llegan y la gente está rezando o llorando. Bro, de verdad. Si yo me llego a morir, lo que tiene que haber en mi velorio es Bad Bunny”.
En esa misma línea, el joven detalló que pretendía un menú basado en sus gustos personales, disponiendo incluso una particular distinción entre los presentes: “Full Bad Bunny y pizza. Voy a dejar ahí un poquito de dinero para que compren. Pueden dar Pizza Hut o de Little Caesars”, agregando luego la jerarquización de la comida según el vínculo: “A los invitados top y a los que fueron mis amigos en vida, Pizza Hut. A los otros, Little Caesars”.
Para completar la ambientación de su despedida, el influyente creador solicitó la presencia de una gran pantalla que proyectara sus ficciones y momentos deportivos preferidos: “¿Qué más? Una televisión enorme transmitiendo los mejores capítulos de Naruto, de Dragon Ball, las mejores películas de Harry Potter, y los mejores momentos de Messi, mientras suena Bad Bunny en otra sala. Todo lo que a mí me gustaba ver”.
Sobre el cierre del fragmento viralizado, El Komanche expresó la ilusión que le producía saber que sus seres queridos lo recordarían a través de esas piezas audiovisuales: “El que me conoce, se va a sentar a ver esa pantalla y va a sentir que está viendo una película conmigo. Se va a sentar a ver Spider-Man o Harry Potter y va a sentir que está ahí conmigo. Va a escuchar Bad Bunny y va a decir que ahí está El Komanche escuchando”. Con estas palabras, el video se transformó en un emotivo y desgarrador testamento virtual para su comunidad de seguidores.
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