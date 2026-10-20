El streamer Chaipa fue arrestado tras una pelea transmitida en vivo y una denuncia por violencia de género
El creador de contenido fue aprehendido en un barrio privado de Nordelta luego de agredir a su pareja, quien sufrió lesiones visibles en el rostro
El universo de las transmisiones en directo volvió a quedar en el centro de la escena policial luego de que un conocido creador de contenido fuera detenido en un exclusivo barrio cerrado de la zona norte del conurbano bonaerense. La secuencia, que comenzó a escalar de manera violenta ante los ojos de miles de seguidores a través de las pantallas, terminó con una intervención de urgencia de las fuerzas de seguridad y una causa penal por lesiones agravadas enmarcada en un contexto de violencia de género.
El procedimiento se concretó en el complejo habitacional Barrancas del Lago, ubicado en la localidad de Tigre, a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre una fuerte confrontación en el interior de una vivienda. Los efectivos del Comando Patrullas de Tigre, junto con personal de la patrulla municipal, arribaron al lugar y se entrevistaron con la víctima, una joven de 20 años identificada en el ámbito digital como "Naotzumi", quien relató haber sufrido agresiones físicas consistentes en golpes de puño y patadas por parte de su pareja tras una discusión.
El operativo policial y la asistencia médica
Los uniformados constataron que la joven presentaba una lesión visible en la zona del pómulo izquierdo producto del ataque. En tanto, el sospechoso, un streamer de 28 años conocido en la plataforma Kick como "Chaipa7" o simplemente "Chaipa", presentaba un leve rasguño en el rostro. Ante esta situación, una ambulancia del servicio de salud acudió al domicilio para brindar asistencia médica a ambas personas antes de proceder con el traslado hacia la dependencia policial correspondiente, cumpliendo con los protocolos de actuación para estos episodios.
Con las primeras actuaciones incorporadas al expediente, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Género de Tigre dispuso la aprehensión formal del creador de contenido bajo la acusación de lesiones agravadas. Por su parte, la denunciante recibió contención y fue derivada a un dispositivo especializado para garantizar su resguardo y seguimiento integral mientras avanza la recolección de pruebas.
El antecedente en las calles de Vicente López
Horas antes de que la situación estallara en el interior de la propiedad privada, parte de la tensa disputa entre la pareja había quedado registrada y difundida en las redes sociales. Las imágenes muestran un cruce de reproches mutuos mientras ambos circulaban a bordo de vehículos separados por una avenida del partido de Vicente López.
En medio de la marcha, la joven le advirtió a su pareja sobre las responsabilidades legales y económicas ante un eventual impacto, señalando que la cobertura del seguro se encontraba a su nombre. Lejos de descomprimir el conflicto, el intercambio subió de tono cuando el grupo que acompañaba al influencer comenzó a alentar una competencia automovilística en plena vía pública, un accionar que quedó registrado como parte de la evidencia que ahora analiza la fiscalía para reconstruir la dinámica de los hechos previos a la denuncia formal.
Te puede interesar
Dejá tu comentario