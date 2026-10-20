El streamer Chaipa fue arrestado tras una pelea transmitida en vivo y una denuncia por violencia de género

El procedimiento se concretó en el complejo habitacional Barrancas del Lago, ubicado en la localidad de Tigre, a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre una fuerte confrontación en el interior de una vivienda. Los efectivos del Comando Patrullas de Tigre, junto con personal de la patrulla municipal, arribaron al lugar y se entrevistaron con la víctima, una joven de 20 años identificada en el ámbito digital como "Naotzumi", quien relató haber sufrido agresiones físicas consistentes en golpes de puño y patadas por parte de su pareja tras una discusión.