Noah Wyle es el hombre más sexy del 2026, según la revista People

El camino hacia la distinción sumó un antecedente risueño en enero pasado. Durante la gala de los AARP Movies for Grownups Awards, George Clooney lanzó una broma sugiriendo que la organización debía crear una categoría del "hombre más sexy aún vivo", proponiendo a su antiguo compañero como el candidato ideal y lanzando un sentido elogio: “Cuando sea grande, quiero ser Noah Wyle”.

Padre de tres hijos —Owen de 23 años y Auden de 21, de su primer matrimonio con Tracy Warbin, y Frances de 11, junto a su actual esposa Sara Wyle—, el intérprete ironizó sobre cómo impactará el título en su hogar: “Espero que esto lo cambie todo. Espero que de aquí en adelante sea solo vino y rosas, leche y miel”, para luego acotar: “Voy a recibir muchas bromas de amigos y familiares, eso seguro”.

Por su parte, Sara, con quien contrajo matrimonio en junio de 2014, respaldó la elección. Según reveló el actor, su compañera “cree que soy un buen tipo y que la clase de persona que soy, la clase de padre y esposo que soy, vale la pena promoverla”. Además, en el pódcast "Good Hang" conducido por Amy Poehler, el actor compartió un pasatiempo hogareño: “El fregadero es mi dominio. Y recomendaría a más hombres que se metan a lavar los platos, porque es muy terapéutico”.

Con 41 ediciones desde su inauguración en 1985 con Mel Gibson a la cabeza, el galardón de People coloca a Wyle en la lista tras el reinado del británico Jonathan Bailey, figura de "Wicked" que en 2025 se convirtió en el primer hombre abiertamente gay en recibir la carátula, sumándose a un historial de nombres célebres como Patrick Dempsey, Chris Evans, Paul Rudd, Michael B. Jordan, John Legend e Idris Elba.