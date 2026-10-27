Noah Wyle es el hombre más sexy del 2026, según la revista People
El protagonista de "The Pitt", la serie de HBO Max con la que ganó cuatro Emmys y un Globo de Oro, ahora recibe otro reconocimiento.
La vigencia de las grandes figuras de la pantalla chica no deja de sorprender a la audiencia global. A los 55 años, Noah Wyle, el inolvidable actor que durante décadas dio vida a emblemáticos profesionales de la medicina en la televisión estadounidense, fue distinguido como el hombre vivo más sexy de 2026 por la célebre revista People. El galardón causó asombro en el mismísimo protagonista de la serie "The Pitt", quien tildó la decisión de algo casi irreal.
Al ser consultado sobre el nombramiento que lo llevó a posar con un atuendo íntegramente de mezclilla para la portada difundida este martes, el artista se sinceró ante la publicación: “Pensé que sonaba a broma; ni en un millón de años habría pensado que este sería un honor otorgado a mí”.
La coronación coincide con una etapa de notable resurgimiento en la trayectoria del intérprete nacido en Hollywood. Tras un período alejado de las grandes luces mediáticas, Wyle recuperó la centralidad en 2025 al ponerse en la piel del doctor Michael “Robby” Robinavitch, un exhausto e incansable médico de urgencias en el drama hospitalario "The Pitt", producido por la cadena HBO.
Su impecable labor en la tira le valió el reconocimiento de la crítica y la industria, cosechando cuatro premios Emmy —con dos estatuillas consecutivas a mejor actor dramático en 2025 y 2026— sumado a un Globo de Oro en la misma categoría en 2026. A su vez, los fanáticos de la ficción ya esperan la llegada de la tercera temporada, cuyo estreno está programado para enero de 2027.
La historia del actor con la ficción médica viene de larga data. En 1994, con apenas 22 años, se sumó al elenco de "ER", el histórico éxito de NBC en el que encarnó al estudiante y luego médico John Carter a lo largo de dos décadas. Allí compartió escenas con figuras de la talla de George Clooney, Anthony Edwards, Sherry Stringfield y Julianna Margulies. Por aquel trabajo que concluyó en 2009, cosechó cinco nominaciones al Emmy y tres al Globo de Oro, aunque sin lograr llevarse la estatuilla. Luego encabezó proyectos como "Falling Skies" antes de su consagración definitiva con "The Pitt".
El camino hacia la distinción sumó un antecedente risueño en enero pasado. Durante la gala de los AARP Movies for Grownups Awards, George Clooney lanzó una broma sugiriendo que la organización debía crear una categoría del "hombre más sexy aún vivo", proponiendo a su antiguo compañero como el candidato ideal y lanzando un sentido elogio: “Cuando sea grande, quiero ser Noah Wyle”.
Padre de tres hijos —Owen de 23 años y Auden de 21, de su primer matrimonio con Tracy Warbin, y Frances de 11, junto a su actual esposa Sara Wyle—, el intérprete ironizó sobre cómo impactará el título en su hogar: “Espero que esto lo cambie todo. Espero que de aquí en adelante sea solo vino y rosas, leche y miel”, para luego acotar: “Voy a recibir muchas bromas de amigos y familiares, eso seguro”.
Por su parte, Sara, con quien contrajo matrimonio en junio de 2014, respaldó la elección. Según reveló el actor, su compañera “cree que soy un buen tipo y que la clase de persona que soy, la clase de padre y esposo que soy, vale la pena promoverla”. Además, en el pódcast "Good Hang" conducido por Amy Poehler, el actor compartió un pasatiempo hogareño: “El fregadero es mi dominio. Y recomendaría a más hombres que se metan a lavar los platos, porque es muy terapéutico”.
Con 41 ediciones desde su inauguración en 1985 con Mel Gibson a la cabeza, el galardón de People coloca a Wyle en la lista tras el reinado del británico Jonathan Bailey, figura de "Wicked" que en 2025 se convirtió en el primer hombre abiertamente gay en recibir la carátula, sumándose a un historial de nombres célebres como Patrick Dempsey, Chris Evans, Paul Rudd, Michael B. Jordan, John Legend e Idris Elba.
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