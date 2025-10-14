El legado de "Game of Thrones" continúa más allá de "House of the Dragon"

Embed - House of the Dragon | Official Trailer | Max

La expansión de este universo demuestra que su sed por contar historias es tan vasta como los Siete Reinos. La riqueza histórica y los detallados apéndices del material fuente permiten a HBO Max seguir explorando distintas eras de Poniente, manteniendo viva la fascinación por este mundo de fantasía oscura. La franquicia ha entendido que el interés no solo reside en las grandes guerras, sino en las crónicas más íntimas y las leyendas menos conocidas que forjaron la historia de Westeros.

El universo de "Game of Thrones" que no termina nunca

HBO Max confirmó una emocionante adición a su saga con la adaptación de "El caballero de los 7 reinos", una historia entrañable que se centra en las aventuras de un dúo inesperado. La serie contará con una temporada inicial de seis episodios de media hora y se estrenará el domingo 18 de enero de 2026 a las 23:00hs a través de la plataforma, con un nuevo episodio cada domingo.

Ambientada un siglo antes de los acontecimientos de "Game of Thrones", la trama sigue a dos héroes improbables que recorren Westeros: Sir Duncan el Alto (interpretado por Peter Claffey), un joven caballero valiente pero ingenuo, y su diminuto escudero, Egg (interpretado por Dexter Sol Ansell). La historia transcurre en una época en la que la línea Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro y la memoria del último dragón aún no se ha desvanecido.

Grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas esperan a estos incomparables amigos. El reparto incluye a nombres como Daniel Ings como Sir Lyonel Baratheon, Bertie Carvel como Baelor Targaryen, Sam Spruell como Maekar Targaryen y Sissy Spacek como Sissy Spacek.

