La irónica reacción de Lali Espósito al resultado que Alan Lez obtuvo en la final de La Voz Argentina: qué hizo
La cantante publicó un mensaje reconoció después de que el representante de su equipo que no pudiera consagrarse en el reality.
La Voz Argentina (Telefe) cerró su edición 2025 consagrando ganador a Nicolás Behringuer, representante del Team Luck Ra, a través del voto del público. El segundo lugar fue para Alan Lez cuya coach, Lali Espósito, compartió con sus seguidores en las redes una divertida reacción.
La cantante compartió un video de la recordada serie juvenil “Cebollitas”, ironizando sobre el subcampeonato, y no tardó en volverse viral.
Alan Lez, la gran figura del Team Lali, se posicionó como uno de los favoritos de la audiencia, pero fue superado por Nicolás Behringer en la votación final, quedando con el segundo lugar y un premio de 30 millones de pesos.
En la imagen se ve a uno de los cebollitas cantar a modo de aliento para sus compañeros: "No es importante, ni el fin del mundo... arriba chicos, somos segundos". Luego, comienza el festejo de los pequeños jugadores de fútbol que quedaron en segundo lugar saltando de alegría y cantando: "Bancarse ser segundo también es ser campeón".
Sin embargo, esa no fue la única reacción, la coach de Alan, también hizo una reflexión final de lo que significó para ella su participación en el programa.
"Terminó La Voz Argentina, hermosa experiencia. Gracias a mis compañeros coaches ¡increíbles! ¡Felicidades Primo y Nicolás!", comenzó escribiendo en su cuenta de X.
Y agregó: "¡Alan sos el campeón de mi vida! ¡Te admiro! Gracias a los que votaron al Team Lali, pero sobre todo a los que nos acompañaron todas las noches en esta edición. Me despido de este show hermoso. ¡Gracias La voz por tanto!".
El gesto de Lali fue celebrado por sus seguidores, quienes destacaron el apoyo incondicional que le brindó a Alan Lez, a quien calificó de "único en el pop argentino" y una figura con "disciplina, presencia y una energía que contagia", demostrando que, para ella, el segundo puesto se celebró casi como una victoria.
