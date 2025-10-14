La irónica reacción de Lali Espósito al resultado que Alan Lez obtuvo en la final de La Voz Argentina: qué hizo

Sin embargo, esa no fue la única reacción, la coach de Alan, también hizo una reflexión final de lo que significó para ella su participación en el programa.

"Terminó La Voz Argentina, hermosa experiencia. Gracias a mis compañeros coaches ¡increíbles! ¡Felicidades Primo y Nicolás!", comenzó escribiendo en su cuenta de X.

Y agregó: "¡Alan sos el campeón de mi vida! ¡Te admiro! Gracias a los que votaron al Team Lali, pero sobre todo a los que nos acompañaron todas las noches en esta edición. Me despido de este show hermoso. ¡Gracias La voz por tanto!".

El gesto de Lali fue celebrado por sus seguidores, quienes destacaron el apoyo incondicional que le brindó a Alan Lez, a quien calificó de "único en el pop argentino" y una figura con "disciplina, presencia y una energía que contagia", demostrando que, para ella, el segundo puesto se celebró casi como una victoria.