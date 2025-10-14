El inesperado pedido de la China Suárez que desató la furia de Benjamín Vicuña: "Bloqueados nuevamente"
Parece no haber paz entre el galán chileno y la actriz, que ahora reside en Turquía. En las últimas horas, se reveló el motivo que reavivó la tensión.
Aunque en las últimas semanas todo indicaba que la relación entre Eugenia “China” Suárez y Benjamín Vicuña se había estabilizado tras varios desencuentros públicos, una reciente decisión de la actriz habría vuelto a encender la tensión entre ambos.
De acuerdo con lo que trascendió en las últimas horas, la actriz le habría solicitado al actor chileno una modificación en el acuerdo que mantienen por la tenencia y los viajes de sus hijos Magnolia y Amancio, en medio de sus reiteradas estadías en Turquía.
La información fue revelada por el periodista Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas (El Trece), donde detalló: "La China Suárez le pidió a Vicuña extender la cantidad de días en Turquía con sus hijos. Tienen un acuerdo que era 30 días en Turquía y 10 en Argentina", indicó.
Este planteo se habría dado en un contexto donde ambos parecían haber retomado el diálogo y cierta armonía, pero la propuesta no fue bien recibida por Vicuña, quien reaccionó con enojo y, según afirman, cortó toda comunicación con su ex.
"La China le pidió más días, habían entablado la relación, pero si bien me enteré ayer de que volvieron a hablar, no, están bloqueados nuevamente porque Vicuña se enojó ante la buena onda y el contacto que ella le pida más días", agregó Méndez.
Además del desacuerdo en sí, habría un componente emocional que complicó aún más la situación. Según reveló el periodista, el actor esperaba celebrar una fecha especial con sus hijos, lo cual ahora estaría en riesgo: "Él quiere pasar su cumpleaños (29 de noviembre) con sus hijos y no le darían las fechas. Esta es la realidad, está todo mal", concluyó, dando cuenta del clima tenso que volvió a instalarse entre los padres de Magnolia y Amancio.
