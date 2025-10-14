El inesperado pedido de la China Suárez que desató la furia de Benjamín Vicuña: "Bloqueados nuevamente"

"La China le pidió más días, habían entablado la relación, pero si bien me enteré ayer de que volvieron a hablar, no, están bloqueados nuevamente porque Vicuña se enojó ante la buena onda y el contacto que ella le pida más días", agregó Méndez.

Además del desacuerdo en sí, habría un componente emocional que complicó aún más la situación. Según reveló el periodista, el actor esperaba celebrar una fecha especial con sus hijos, lo cual ahora estaría en riesgo: "Él quiere pasar su cumpleaños (29 de noviembre) con sus hijos y no le darían las fechas. Esta es la realidad, está todo mal", concluyó, dando cuenta del clima tenso que volvió a instalarse entre los padres de Magnolia y Amancio.