Nico Occhiato reveló por qué grabaron la final de La Voz Argentina: "La agenda de los..."

Occhiato se refirió a las críticas de los espectadores, intentando justificar el proceso. "Lo cuento para que se entienda el por qué de la poca emoción para un laburo que se hizo muy groso", comentó. Pese a las críticas, defendió la calidad de la producción: "Porque para que ese programa salga al aire, de verdad es una producción de la concha de la lora porque es un programón y fue un éxito de punta a punta y fue espectacular. Se grabó cuatro veces, por eso la poca emoción".

El conductor incluso reveló un detalle logístico que demuestra la dificultad de la grabación: no pudieron tirar papelitos de celebración por el tiempo que tardaba en limpiarse el escenario cada vez que debían filmar un nuevo posible final.

El talent show musical se despidió de la pantalla de Telefe consagrando a Nicolás Behringer como el nuevo ganador a través del voto del público. Occhiato reveló que, en la noche de la final, algunos miembros de la producción esperaron en el set los resultados de la votación para poder preparar el tape correspondiente con Behringer como vencedor.

A los pocos minutos de la emisión, las redes oficiales del programa revelaron el orden de los finalistas y el premio que se llevaba cada uno:

Alan Lez , del Team Lali, quedó en segundo lugar , llevándose 30 millones de pesos .

Milagros Gerez Amud , del Team Soledad, obtuvo el tercer puesto , ganando 15 millones de pesos .

Eugenia Rodriguez, del Team Miranda!, se llevó el cuarto lugar, con un premio de 5 millones.