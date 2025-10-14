Nico Occhiato reveló por qué grabaron la final de La Voz Argentina: "La agenda de los..."
El último programa del reality de música fue muy criticado por no salir en vivo, pero el conductor explicó por qué tomaron esta decisión. Los detalles.
El final de La Voz Argentina (Telefe) generó una fuerte polémica en redes sociales al no salir en vivo, rompiendo con la tradición del formato. Ante las críticas de los espectadores, Nico Occhiato abordó el tema en su programa Nadie Dice Nada (Luzu), explicando que la decisión de grabar la final y dividirla en dos días se debió a problemas de agenda de los jurados.
El canal optó por esta modalidad, lo que obligó a filmar los cuatro resultados posibles y, para muchos, le restó emoción y credibilidad al no revelar los porcentajes de votación del público. De hecho, solo se anunció al ganador al aire; el segundo, tercer y cuarto puestos fueron informados posteriormente en las redes oficiales del programa.
Según relató el conductor en la noche del lunes 13 de octubre, la necesidad del canal de prolongar la duración del reality fue la causa principal. "Nunca es así la final de La Voz pero el canal tenía la necesidad de que el programa estuviera un mes más", manifestó Occhiato. Esta extensión chocó con los compromisos de las figuras del jurado.
"Entonces, en esa necesidad, la agenda de todos los jurados no daba para que ayer podamos estar en vivo. La final debería haber sido hace un mes, entonces sucedió eso", explicó.
Occhiato se refirió a las críticas de los espectadores, intentando justificar el proceso. "Lo cuento para que se entienda el por qué de la poca emoción para un laburo que se hizo muy groso", comentó. Pese a las críticas, defendió la calidad de la producción: "Porque para que ese programa salga al aire, de verdad es una producción de la concha de la lora porque es un programón y fue un éxito de punta a punta y fue espectacular. Se grabó cuatro veces, por eso la poca emoción".
El conductor incluso reveló un detalle logístico que demuestra la dificultad de la grabación: no pudieron tirar papelitos de celebración por el tiempo que tardaba en limpiarse el escenario cada vez que debían filmar un nuevo posible final.
El talent show musical se despidió de la pantalla de Telefe consagrando a Nicolás Behringer como el nuevo ganador a través del voto del público. Occhiato reveló que, en la noche de la final, algunos miembros de la producción esperaron en el set los resultados de la votación para poder preparar el tape correspondiente con Behringer como vencedor.
A los pocos minutos de la emisión, las redes oficiales del programa revelaron el orden de los finalistas y el premio que se llevaba cada uno:
-
Alan Lez, del Team Lali, quedó en segundo lugar, llevándose 30 millones de pesos.
Milagros Gerez Amud, del Team Soledad, obtuvo el tercer puesto, ganando 15 millones de pesos.
Eugenia Rodriguez, del Team Miranda!, se llevó el cuarto lugar, con un premio de 5 millones.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario