El llanto de Coti Romero en Cantando 2024: qué le pasa

De hecho, llegó a tal punto que el mismo Flavio Mendoza notó esto. En medio de su devolución le dijo: "¿Sabés qué me gusta de vos, Coti? Que vos tenés emoción de verdad. No es algo que está ahí. Y también hay dolor ahí adentro. Y eso uno a veces lo saca, cuando estás acá. ¿Estás bien?".

Sin embargo, fue esto lo que llevó a la joven a mostrarse muy emocionada. "Sí, ando teniendo unos días medio difíciles. No lo hablo con mucha gente. Me cuesta un poco hablar. Y a veces me lo guardo. Trato de estar siempre al 100 por ciento porque tengo muchas cosas que hacer y también hay muchas cosas que dependen de mí, a veces me doy cuenta de no puedo y caigo", explicó Romero.

Qué le pasa a Coti Romero

Coti Romero

Luego, continuó: "Todas estas cosas, cantar, bailar, dibujar, todo lo que sea arte me ayuda mucho". Ante esta emoción, Fer Dente le consultó: "¿Qué te está pasando, Coti? Sos muy chica vos, tenés 22 años, uno se olvida, es mucha responsabilidad, es muy exposición en muy poco tiempo".

"Son cosas que las estoy tratando también, pero a veces son un poco difíciles cuando uno está con unos días medio bajón. Yo soy muy creyente también y siempre rezo. Creo en Dios y me aferro a eso. Yo estoy re orgullosa del equipo que tengo, pero a veces digo 'y si no puedo, y si le fallo a mi equipo'. Yo sé que ellos no lo van a ver así, pero tengo ese peso encima, esa autopresión que me pongo. Pero estar acá y que salga todo bien me hace feliz", cerró Coti.