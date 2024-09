El llanto del hermano de La Tota Santillán: "Fue un accidente"

Luego, hizo referencia a las especulaciones que hablan de un posible suicidio. "Yo quiero dejar en claro que esto fue un accidente", expresó tajante Horacio. En ese sentido, agregó: "Él siempre estuvo acompañado, pero en este momento él estaba solo. Seguramente fue esto porque yo lo conozco hasta cómo respira porque viví mucho tiempo con él e iba a volver a vivir con mi hermano otra vez”.

El llanto del hermano de La Tota Santillán en su último adiós

“Él tomaba pastillas para dormir, entonces vos lo llamabas a medio camino de dormir y es lo más lógico que va a estar abombado. No ha podido... Él bajó, porque vivía en el primer piso, y no ha podido con lo que estaba pasando”, lamentó después y ya visiblemente afectado por lo sucedido.

Por otro lado, Horacio también contó detalles que se desconocían de La Tota Santillán: su hermano tomaba pastillas y contaba con un acompañante terapéutico de lunes a viernes, de 7 a 13. “Él estaba muy bien. Habíamos acordado que se iba a venir a vivir conmigo otra vez, pero no me esperó. Esto fue un accidente, quiero que entiendan que nadie quiso que sucediera”, expresó, profundamente conmovido.

“Él no me mencionó nada, pero vi que había algunos desperfectos en la casa que fuimos arreglando. Esto fue un accidente”, afirmó nuevamente cuando Ángel De Brito le preguntó acerca de un supuesto cortocircuito en un aire acondicionado. Horacio explicó que un cortocircuito en el aire acondicionado habría generado el incendio: “Hizo un cortocircuito y se prendió fuego. Ahí no más estaba el sillón, y él, que estaba dormido por las pastillas que tomaba para dormir, se cayó ahí”.

En ese sentido, concluyó: “Es una desgracia. Fue un accidente, no hay que buscarle más explicaciones”.