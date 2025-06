El mal momento de Flor Vigna en Chile: protagonizó una dramática pelea en un reality

flor vigna.jpg

En el episodio emitido este lunes, se conoció el motivo que derivó en su abrupta salida del juego. Todo comenzó durante una dinámica en la que los participantes debían señalar, a través de una especie de "juego del aerosol", quién aparentaba ser simpático pero, en realidad, no soportaba a nadie. La elegida fue Flor, y lejos de tomarlo con humor, la situación escaló rápidamente.

“Porque las argentinas cruzan la frontera buscando acá fama”, lanzó uno de sus compañeros, en lo que fue el comentario que encendió la mecha. Visiblemente molesta, Vigna no dudó en responder con firmeza. “Voy a aprovechar a decir algo. Como justamente no me interesa la fama a cualquier precio, ni la plata a cualquier precio, ni en este momento, ni renuncia. No me interesa ni la fama, ni la plata a cualquier precio. Obviamente me interesa el reconocimiento, me interesa el poder...”, expresó.

Sus palabras dejaron en claro que no estaba dispuesta a tolerar un ambiente que consideró hostil, y fue ese el punto de quiebre que la llevó a abandonar la competencia por decisión propia, priorizando su bienestar por sobre el contrato económico.

Actualmente, Flor ya se encuentra de regreso en Argentina, aunque se mantiene alejada del ojo público. Por cuestiones contractuales con la producción del reality, no puede exponerse públicamente hasta que se complete la emisión de todos los episodios donde aparece. Mientras tanto, su participación sigue generando repercusiones.