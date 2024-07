El actor Abel Ayala de "El Marginal" se defendió tras ser denunciado por lesiones

La acusación a Abel Ayala, el actor de "El Marginal"

El damnificado habló en el programa Desayuno Americano -que se emite por América TV- y dijo: “Yo pensé que iba a pasar de largo, que no se me iba a cruzar porque no me puso guiño. No me dio tiempo a nada, di contra el estribo de la camioneta 4x4 y quedé tirado. Me dijo que me quede tranquilo, que no me mueva. Me daba sueño porque tuve golpe en el pie, en la cadera y la cabeza, se me rompió el casco”.

“Me dijo, iba a estar todo bien, que confíe en él”, recordó el denunciante, que tenía la posibilidad de gestionar con su seguro, y agregó: “Me dijo que no interviniera en nada, que lo importante era la salud mía y que él se iba a hacer cargo de todo. Que conocía a un abogado muy bueno y me presentó a Matías Romero, de acá de Moreno”.

denuncia a abel ayala.jpg

El descargo de Abel Ayala tras ser denunciado por lesiones

A través de sus redes sociales, el actor respondió: "Como es de público conocimiento, en el día de ayer se me acusó de atropellador, lesionador y estafador de siniestros. Que busco la prescripción de la causa (que ya tuvo veredicto). Se dio a entender que posiblemente al momento del accidente no tenía seguro, lo cual es falso. Y muchas cosas más...".

Y continuó: "Un accidente lo puede tener cualquiera. Ante cualquier siniestro a quien debe reclamarse es a la compañía de seguro, no al particular. No cambia si el asegurado trabajó en El Marginal, hay que reclamar al seguro. A menos que no tenga cobertura, que no era mi caso. Yo denuncié el siniestro en mi aseguradora y se inició un proceso legal como en cualquier caso de accidente".

Finalmente, sentenció: "El accidentado otorgó un poder que daba facultad a su letrado de representarlo en absolutamente todo: cobrar, demandar, mediar, etc. Paso a dejar algunas pruebas de que el estudio jurídico que representaba al accidentado recibió transferencias por el pago de lesiones y gastos materiales ejecutados por mi seguro".

abel ayala descargo.jpg