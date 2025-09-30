El mensaje de Camilota que reveló una interna familiar tras el accidente de Thiago Medina: "La siento más..."
El ex Gran Hermano continúa recuperándose, mientras su hermana usó sus redes sociales para hacer un polémico posteo.
Después de algunas semanas luchando por su vida, Thiago Medina comenzó a evolucionar favorablemente y poco a poco se va recuperando. En medio de esta situación, su hermana Camila usó sus redes sociales para hacer un posteo y reveló la interna familiar que hay tras el accidente.
A través de una historia de Instagram, Camilota subió una foto de Romina Uhrig y lo acompañó de un polémico mensaje. "La siento más familiar a ella que a mi propia familia”, escribió la influencer. Si bien se mostraron unidos, la exparticipante de Cuestión de Peso dejó en claro que tras el accidente de su hermano la familia parece haberse dividido y no estarían atravesando un buen momento.
Qué fue lo primero que hizo Thiago Medina al abrir los ojos
Tras numerosas jornadas de incertidumbre y desesperación, finalmente, Thiago Medina despertó, provocando la alegría de toda su familia y sus seguidores que padecieron cada día difícil de internación que tuvo el exparticipante de Gran Hermano tras el gravísimo accidente en moto del pasado 12 de septiembre.
En este sentido, habló Daniela Celis, expareja del joven y madre de sus hijas, y se mostró profundamente conmovida por el avance del exparticipante de Gran Hermano: "Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias a todos", inició en su descargo la joven.
"Es un proceso largo, puede tener altos y bajos pero la fe, las esperanzas y oraciones que no dejen de faltar hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital. Solamente escucha, reacciona y nada más. Estoy muy feliz", continuó diciendo.
Un detalle que llenó de ternura el relato fue la primera pregunta de Thiago al recuperar la conciencia: "Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas", reveló Daniela Celis, demostrando que sus hijas fueron su principal pensamiento al despertar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario