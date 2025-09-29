Qué fue lo primero que hizo Thiago Medina al abrir los ojos: "Me preguntó..."

Qué le pasó a Thiago Medina

El viernes 12 de septiembre de 2025, Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, sufrió un grave accidente de tránsito en moto. El siniestro ocurrió aproximadamente a las 19:50 horas, sobre la Ruta 7 en el cruce con la calle La Providencia de Francisco Álvarez, cuando su moto embistió a un automóvil conducido por una mujer.

Debido al impacto, fue trasladado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Allí, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y se le extirpó el bazo. También sufrió costillas fracturadas y tenía afectados los pulmones, riñones e hígado.

Desde esa noche, fue ingresado en la unidad de Terapia Intensiva y se mantuvo con respiración asistida debido a las graves lesiones pulmonares. Continúa en recuperación y todavía con pronóstico reservado.

