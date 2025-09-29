Qué fue lo primero que hizo Thiago Medina al abrir los ojos: "Me preguntó..."
Daniela Celis aportó nuevos detalles sobre la salud del padre de sus hijas y reveló cuál fue la inmediata reacción del joven al recuperar el conocimiento.
Tras numerosas jornadas de incertidumbre y desesperación, finalmente, Thiago Medina despertó, provocando la alegría de toda su familia y sus seguidores que padecieron cada día difícil de internación que tuvo el exparticipante de Gran Hermano tras el gravísimo accidente en moto del pasado 12 de septiembre.
En este sentido, habló Daniela Celis, expareja del joven y madre de sus hijas, y se mostró profundamente conmovida por el avance del exparticipante de Gran Hermano: "Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias a todos", inició en su descargo la joven.
"Es un proceso largo, puede tener altos y bajos pero la fe, las esperanzas y oraciones que no dejen de faltar hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital. Solamente escucha, reacciona y nada más. Estoy muy feliz", continuó diciendo.
Un detalle que llenó de ternura el relato fue la primera pregunta de Thiago al recuperar la conciencia: "Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas", reveló Daniela Celis, demostrando que sus hijas fueron su principal pensamiento al despertar.
Qué le pasó a Thiago Medina
El viernes 12 de septiembre de 2025, Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano 2022, sufrió un grave accidente de tránsito en moto. El siniestro ocurrió aproximadamente a las 19:50 horas, sobre la Ruta 7 en el cruce con la calle La Providencia de Francisco Álvarez, cuando su moto embistió a un automóvil conducido por una mujer.
Debido al impacto, fue trasladado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Allí, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y se le extirpó el bazo. También sufrió costillas fracturadas y tenía afectados los pulmones, riñones e hígado.
Desde esa noche, fue ingresado en la unidad de Terapia Intensiva y se mantuvo con respiración asistida debido a las graves lesiones pulmonares. Continúa en recuperación y todavía con pronóstico reservado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario