Daniela Celis actualizó la salud de Thiago Medina: "Está despierto y conectado"

Un detalle que llenó de ternura el relato fue la primera pregunta de Thiago al recuperar la conciencia: “Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas”, reveló Daniela Celis, demostrando que sus hijas fueron su principal pensamiento al despertar.

La publicación de Daniela también incluyó un profundo agradecimiento al equipo de salud que cuida al joven en el hospital. “Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del Hospital. Celebramos los pasos, llega la energía, las oraciones y los deseos de todos”, finalizó, extendiendo la gratitud por la energía y los buenos deseos recibidos por parte del público.