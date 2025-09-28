Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina: "Seguimos rezando"
Tras un brutal accidente en modo, el exparticipante de Gran Hermano permanece alojado en terapia intensiva. Todos los detalles aportados por Daniela Celis.
Luego de sufrir un terrible accidente en moto durante la noche del pasado viernes 12 de septiembre, Thiago Medina "continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno" y "se encuentra con recuperación de su estado general", según precisó Daniela Celis en el parte médico de este domingo.
Además, la expareja del joven y madre de sus gemelas Laia y Aimé señaló que el exconcursante del reality show presenta "mejoría de los parámetros respiratorios bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica, en trabajo conjunto de los equipos de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición".
Además, "Pestañela" detalló que Thiago "continúa sin requerimiento inotrópico, y con parámetros estables, bajo cobertura antibiótica". En este sentido, manifestó: "Seguimos rezando por su recuperación, con mucha energía para tenerlo con nosotros pronto".
Entre la fe y la esperanza: la emotiva foto de Thiago que compartió su hermana Camilota
Camila Deniz, conocida popularmente como Camilota, volvió a expresarse en redes sociales sobre el delicado estado de salud de su hermano Thiago Medina. Conmovida, la joven apeló una vez más a la fe y pidió a la gente que se una en cadenas de oración.
En las últimas horas, Camilota compartió una fotografía que emocionó a miles: se la ve junto a Thiago y a sus hijas, Laia y Aimé, en una imagen cargada de ternura. “Te extraño mi meme, te amo”, escribió al pie del posteo, que rápidamente se transformó en un símbolo de esperanza en medio de tanta incertidumbre.
La hermana mayor del ex Gran Hermano aseguró que mantiene intacta la confianza en la recuperación de Thiago. Contó que pudo ingresar a la terapia intensiva y describió la conexión que percibe con él: “Está postrado, pero yo sé que escucha. Cuando le hablé, pestañeaba y hasta me guiñó un ojo. Tiene un brillo especial, se nota que está con nosotros”, relató emocionada.
