Qué dice el nuevo parte médico de Thiago Medina: "Seguimos rezando"

En las últimas horas, Camilota compartió una fotografía que emocionó a miles: se la ve junto a Thiago y a sus hijas, Laia y Aimé, en una imagen cargada de ternura. “Te extraño mi meme, te amo”, escribió al pie del posteo, que rápidamente se transformó en un símbolo de esperanza en medio de tanta incertidumbre.

La hermana mayor del ex Gran Hermano aseguró que mantiene intacta la confianza en la recuperación de Thiago. Contó que pudo ingresar a la terapia intensiva y describió la conexión que percibe con él: “Está postrado, pero yo sé que escucha. Cuando le hablé, pestañeaba y hasta me guiñó un ojo. Tiene un brillo especial, se nota que está con nosotros”, relató emocionada.

image