Nuevo mensaje alentador de Daniela Celis sobre Thiago Medina: "Continúa sin..."
Tras el brutal accidente que casi lo deja sin vida, el exparticipante de Gran Hermano presenta leves mejorías que resultan esperanzadoras para su familia.
Tras revelar que Thiago Medina recuperó el conocimiento, Daniela Celis lanzó una nueva historia aportando nueva información sobre la salud del exparticipante de Gran Hermano. Fue en horas de la tarde de este martes, cuando la joven utilizó su cuenta de Instagram para llevar tranquilidad a los seguidores de ambos: "Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo".
Y añadió: "Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros, vio videos de sus bebés y se puso contento. Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando".
Qué fue lo primero que hizo Thiago Medina al abrir los ojos
Tras numerosas jornadas de incertidumbre y desesperación, finalmente, Thiago Medina despertó, provocando la alegría de toda su familia y sus seguidores que padecieron cada día difícil de internación que tuvo el exparticipante de Gran Hermano tras el gravísimo accidente en moto del pasado 12 de septiembre.
En este sentido, habló Daniela Celis, expareja del joven y madre de sus hijas, y se mostró profundamente conmovida por el avance del exparticipante de Gran Hermano: "Recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias a todos", inició en su descargo la joven.
"Es un proceso largo, puede tener altos y bajos pero la fe, las esperanzas y oraciones que no dejen de faltar hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital. Solamente escucha, reacciona y nada más. Estoy muy feliz", continuó diciendo.
Un detalle que llenó de ternura el relato fue la primera pregunta de Thiago al recuperar la conciencia: "Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas", reveló Daniela Celis, demostrando que sus hijas fueron su principal pensamiento al despertar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario