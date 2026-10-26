El mensaje de Candela Arizaga a Facundo Moyano tras el levantamiento de la perimetral: "El amor sabe esperar"
La modelo compartió una selfie junto al dirigente político y publicó un mensaje sobre el amor que llamó la atención de sus seguidores.
Candela Arizaga volvió a dar señales públicas de su vínculo con Facundo Moyano a través de Instagram. Luego de semanas atravesadas por la exposición mediática que siguió al episodio ocurrido en el barrio porteño de Belgrano, la modelo compartió una selfie junto al dirigente político, en una publicación que llegó poco después de conocerse que la Justicia había levantado la restricción perimetral que alcanzaba a ambos.
La imagen mostró a Arizaga muy cerca de Moyano, apoyada sobre su cuello, mientras él aparecía parcialmente en la fotografía. La joven lo etiquetó y agregó un corazón blanco, un gesto breve que volvió a poner a la pareja en el centro de la atención. Según trascendió, ambos también habían permanecido juntos en Madrid durante las últimas semanas, en medio de la situación judicial que atravesaban.
La canción y la frase que compartió Candela Arizaga
Además de la fotografía, otro detalle despertó la curiosidad de sus seguidores: la música elegida para acompañar la historia. Arizaga publicó la imagen con “Como si no importara”, el tema de Duki y Emilia, cuya letra aborda una relación que se vive con complicidad e intimidad, más allá de las miradas ajenas. La elección sumó un nuevo elemento a una historia sentimental que viene generando repercusiones.
Pero la modelo no se quedó únicamente con esa publicación. En una segunda historia de Instagram, compartió una frase que pareció acompañar el sentido de la imagen y expresar una reflexión sobre el momento personal que atraviesa: "El tiempo pone todo en su lugar, la verdad siempre encuentra su camino y el amor, cuando es verdadero, sabe esperar".
Con ese mensaje, Candela volvió a expresarse sobre el amor, la paciencia y el paso del tiempo sin brindar mayores precisiones sobre su situación con Moyano. La foto, la canción y la frase conformaron una serie de señales que despertaron comentarios en las redes, aunque ninguno de los dos acompañó las publicaciones con una explicación más extensa sobre el presente de la relación.
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