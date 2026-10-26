La tajante decisión de Mica Viciconte respecto a su relación con Fabián Cubero tras 9 años

Entre los pasajes más dolorosos que le tocó asimilar, remarcó las versiones periodísticas que ponían en duda su trato hacia las hijas de Neumann: “Me ha costado mucho algunas situaciones que se han dicho, de que yo era agresiva en algunas cosas muy puntuales con menores. Todas esas cosas hoy las acepto, las entiendo, las veo desde otro lado y digo: ‘Bueno, las tomo también de quien viene’, pero me llevó un proceso y he sufrido”.

Finalmente, Viciconte desmitificó la postura inflexible que suele proyectar en la televisión y reflexionó sobre la sensibilidad que esconde detrás de su imagen mediática: “Para afuera siempre trato de mostrarme como si fuera una roca, pero soy una persona sensible, soy una persona a la que le afectan las cosas, tomo mucho cariño por las personas y después, cuando siento que fui traicionada, me terminan destruyendo”, para luego concluir con una marcada resignación sobre las relaciones personales: “Uno va entendiendo que a veces se terminan amistades, que uno dice: ‘Bueno, era mi amiga y hoy no lo es’, y hay que aceptarlo”.