La tajante decisión de Mica Viciconte respecto a su relación con Fabián Cubero tras 9 años
En medio de los conflictos de su pareja con Nicole Neumann, la influencer aseguró que, a partir de ahora, hace la de ella. Los detalles.
Las internas familiares en el universo del espectáculo suelen dejar secuelas profundas en sus protagonistas. En una entrevista concedida a Catalina Dlugi en el programa radial "Agarrate Catalina", Mica Viciconte decidió abrir su corazón y detallar la compleja determinación que adoptó en su convivencia con Fabián Cubero, marcando un alejamiento definitivo de los cruces mediáticos y judiciales que el exfutbolista mantiene con su exesposa, Nicole Neumann.
La panelista explicó cómo el hecho de estar involucrada activamente en los reclamos por las hijas de la expareja terminó por desgastar su salud emocional. Tras un prolongado proceso personal, la influencer optó por correrse del foco de la tormenta para resguardar su paz: “Hace un año y monedas que me abrí de cualquier tipo de situación y de cosas porque vivo mejor, vivo más tranquila. Muchos de los problemas que a veces me causaban era toda esa cosa y dije: ‘Listo, ¿sabés qué? Me abro, hago la mía. Total, yo no tengo una mochila atrás que tengo que ser responsable de eso’”.
Alcanzar esa posición no resultó una tarea sencilla para la ex participante de realities, quien necesitó del respaldo de su entorno cercano para comprender que no le correspondía asumir responsabilidades ajenas. En esa línea, Viciconte reconoció: “Me costó entenderlo. Con gente que me ayudó, amigas, gente que me dijo: ‘Escuchá’, o que vivió la misma experiencia. Entonces dije: ‘Bueno, voy a intentarlo’”.
Al evaluar las consecuencias de haber dado un paso al costado en las disputas ajenas, la comunicadora manifestó el alivio experimentado: “Cuando me di cuenta de abrirme de un montón de situaciones, me saqué una mochila enorme, de querer que todo esté bien y que todo fluya. Dije: ‘No, yo no tengo que hacer ese trabajo, yo ya di todo lo que pude dar. Di amor, todo, ya está. He madurado’”.
A lo largo de la conversación, la mediática repasó los momentos más oscuros de la exposición pública, admitiendo el sufrimiento que debió atravesar frente a las cámaras: “Obvio que sufrí, soy humana. No me gusta verme vulnerable, pero no con eso, con ninguna situación”, agregando que “he llorado, he tenido que entender que a veces no son las cosas como uno quiere”.
Entre los pasajes más dolorosos que le tocó asimilar, remarcó las versiones periodísticas que ponían en duda su trato hacia las hijas de Neumann: “Me ha costado mucho algunas situaciones que se han dicho, de que yo era agresiva en algunas cosas muy puntuales con menores. Todas esas cosas hoy las acepto, las entiendo, las veo desde otro lado y digo: ‘Bueno, las tomo también de quien viene’, pero me llevó un proceso y he sufrido”.
Finalmente, Viciconte desmitificó la postura inflexible que suele proyectar en la televisión y reflexionó sobre la sensibilidad que esconde detrás de su imagen mediática: “Para afuera siempre trato de mostrarme como si fuera una roca, pero soy una persona sensible, soy una persona a la que le afectan las cosas, tomo mucho cariño por las personas y después, cuando siento que fui traicionada, me terminan destruyendo”, para luego concluir con una marcada resignación sobre las relaciones personales: “Uno va entendiendo que a veces se terminan amistades, que uno dice: ‘Bueno, era mi amiga y hoy no lo es’, y hay que aceptarlo”.
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