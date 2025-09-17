El nuevo mensaje de Daniela Celis en redes sociales sobre la salud de Thiago Medina: "Más que nunca"
El exintegrante de Gran Hermano sigue en estado crítico en un hospital de Moreno, donde fue internado el viernes luego de sufrir un accidente en moto.
Ante la preocupación de sus seguidores, Daniela Celis compartió novedades sobre la salud del padre de sus hijas que se encuentra luchando por su vida luego del trágico accidente con su moto. “Recién salimos del hospital. Queremos compartir con ustedes el estado de Thiago”, escribió en una historia de Instagram.
Más adelante, detalló el procedimiento que se le realizará para determinar el origen del cuadro. “Como ya es de público conocimiento, las últimas 24 horas presentó nuevos registros febriles, se realizará una fibrobroncoscopia. Esperamos resultados”, informó.
La joven también explicó que, dependiendo de la evolución del cuadro, el equipo médico ya evalúa una posible intervención. “Si su evolución es favorable, Thiago podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días”. “Se realizará en conjunto con el equipo de cirugía torácica de la Provincia de Buenos Aires, proveniente del Hospital Bicentenario Esteban Echeverría”, puntualizó.
Por último, Daniela pidió acompañamiento espiritual para su recuperación: “Mantenemos el pedido de cadena de oración más que nunca para Thiago Agustín Medina”, cerró.
La angustia de Daniela Celis por la salud de Thiago Medina: "No quiero que mis hijas queden sin papá"
La salud de Thiago Medina preocupa a todos y es minuto a minuto. El ex Gran Hermano se encuentra peleando por su vida tras el brutal accidente que sufrió con su moto el pasado viernes y su familia y amigos están más unidos que nunca para transitar este difícil momento.
A medida que los días transcurren, los seres queridos de Thiago comienzan a hablar con los medios de comunicación y a dar más detalles de su evolución. En las últimas horas, en Cortá por Lozano tocaron el tema y reveló cómo está transitando Daniela Celis, mamá de Laia y Aimé, esta situación.
“Claramente amamos a Dani y Thiago -arrancó diciendo la conductora-. Son dos personas muy queridas, por eso también esta repercusión y esta tristeza e incertidumbre, con respecto a su estado de salud. Yo hablé con ella, el fin de semana por mensajes, y estaba muy angustiada. La familia de Daniela está al cuidado de las niñas y, básicamente, lo que ella me decía es ‘hay que rezar’”, comentó Vero Lozano.
A este relato, se sumó Vicky Xipolitakis, que también logró comunicarse con Pestañela. “Yo pude hablar hoy con Dani, me dijo prácticamente lo mismo, textual sus palabras fueron ‘por favor, ayúdenme con esto de prender velitas, rezar y pedir por su salud. No quiero que mis hijas queden sin papá, por favor, cadena de oración. La fe mueve montañas’”, expresó, conmovida.
Por último, la conductora del programa remarcó la importancia de la contención y el trabajo médico que está recibiendo el joven. “Es una instancia compleja para Thiago, los profesionales están haciendo absolutamente todo y la y las creencias ayudan, al igual que su edad, al ser un chico joven, eso está de su lado”, concluyó Vero Lozano, tratando de llevar un mensaje de esperanza dentro del difícil panorama.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario