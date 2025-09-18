Someterán a Thiago Medina a una fibrobroncoscopia: en qué consiste el estudio
El ex gran hermano deberá someterse a dicho estudio según informó Daniela Celis a través de su Instagram. De qué se trata el procedimiento.
Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva luego del violento accidente en moto que sufrió el pasado viernes en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Como parte de los estudios médicos para evaluar su evolución, los profesionales informaron que será sometido a una fibrobroncoscopia, un procedimiento clave en este contexto.
¿De qué se trata la fibrobroncospia?
La fibrobroncoscopia es una técnica médica que permite observar el interior de la tráquea y los bronquios mediante un tubo flexible con cámara. Este estudio no solo se utiliza con fines diagnósticos en casos de afecciones pulmonares, sino que también permite intervenciones como la extracción de secreciones o cuerpos extraños, y la obtención de muestras para análisis clínicos.
Thiago llevaba casco al momento del accidente, pero el impacto fue de alta violencia: su moto chocó contra el lateral trasero de un Chevrolet Corsa y él fue despedido varios metros. Como resultado, sufrió múltiples fracturas y graves lesiones internas.
En la primera cirugía de urgencia, los médicos le extirparon el bazo y detectaron daños en el pulmón, el riñón y el hígado. El estado de salud del joven sigue siendo delicado, y el nuevo procedimiento permitirá a los especialistas evaluar en detalle la condición de su sistema respiratorio.
El nuevo mensaje de Daniela Celis en redes sociales sobre la salud de Thiago Medina: "Más que nunca"
El exintegrante de Gran Hermano sigue en estado crítico en un hospital de Moreno, donde fue internado el viernes luego de sufrir un accidente en moto.
Ante la preocupación de sus seguidores, Daniela Celis compartió novedades sobre la salud del padre de sus hijas que se encuentra luchando por su vida luego del trágico accidente con su moto. “Recién salimos del hospital. Queremos compartir con ustedes el estado de Thiago”, escribió en una historia de Instagram.
Más adelante, detalló el procedimiento que se le realizará para determinar el origen del cuadro. “Como ya es de público conocimiento, las últimas 24 horas presentó nuevos registros febriles, se realizará una fibrobroncoscopia. Esperamos resultados”, informó.
La joven también explicó que, dependiendo de la evolución del cuadro, el equipo médico ya evalúa una posible intervención. “Si su evolución es favorable, Thiago podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días”. “Se realizará en conjunto con el equipo de cirugía torácica de la Provincia de Buenos Aires, proveniente del Hospital Bicentenario Esteban Echeverría”, puntualizó.
Por último, Daniela pidió acompañamiento espiritual para su recuperación: “Mantenemos el pedido de cadena de oración más que nunca para Thiago Agustín Medina”, cerró.
