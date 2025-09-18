Someterán a Thiago Medina a una fibrobroncoscopia: en qué consiste el estudio

image

Ante la preocupación de sus seguidores, Daniela Celis compartió novedades sobre la salud del padre de sus hijas que se encuentra luchando por su vida luego del trágico accidente con su moto. “Recién salimos del hospital. Queremos compartir con ustedes el estado de Thiago”, escribió en una historia de Instagram.

Más adelante, detalló el procedimiento que se le realizará para determinar el origen del cuadro. “Como ya es de público conocimiento, las últimas 24 horas presentó nuevos registros febriles, se realizará una fibrobroncoscopia. Esperamos resultados”, informó.

La joven también explicó que, dependiendo de la evolución del cuadro, el equipo médico ya evalúa una posible intervención. “Si su evolución es favorable, Thiago podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días”. “Se realizará en conjunto con el equipo de cirugía torácica de la Provincia de Buenos Aires, proveniente del Hospital Bicentenario Esteban Echeverría”, puntualizó.

Por último, Daniela pidió acompañamiento espiritual para su recuperación: “Mantenemos el pedido de cadena de oración más que nunca para Thiago Agustín Medina”, cerró.