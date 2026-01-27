Netflix: de qué trata la intensa serie de investigación y suspenso que causa furor en la plataforma
Con una historia oscura, atrapante y sin capítulos de relleno, esta propuesta logró conquistar a los amantes del suspenso y la investigación criminal.
La serie se destaca por su duración breve e intensa, ya que cuenta con solo 6 capítulos, lo que la vuelve ideal para quienes buscan una historia potente para ver en pocos días. Su trama avanza de forma constante, manteniendo momentos de tensión de principio a fin, una característica muy valorada por los suscriptores de Netflix.
Este thriller psicológico se convirtió en una de las recomendaciones fijas dentro del catálogo de series y películas de Netflix, logrando sostener su vigencia incluso frente a los constantes estrenos que llegan a la plataforma.
De qué trata "El caso Hartung"
De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, El caso Hartung centra su historia en un macabro asesinato que conmociona a una comunidad. En la escena del crimen aparece una muñeca hecha con castañas, un detalle inquietante que se transforma en la clave principal de la investigación.
A partir de esta pista, dos detectives se ven involucrados en un caso complejo que guarda relación con la desaparición de una niña, dando inicio a una investigación cargada de giros, tensión psicológica y secretos del pasado. Con solo 6 episodios, la serie logra desarrollar un relato intenso y atrapante, sin perder ritmo en ningún momento.
El caso Hartung anticipa una historia oscura, perturbadora y cargada de suspenso, con una atmósfera fría y escenas que refuerzan el clima de tensión constante. Desde su lanzamiento, fue clave para que la serie se posicione como una de las más impactantes del género policial dentro del catálogo de Netflix.
Reparto de "El caso Hartung"
Esben Dalgaard Andersen como Steen Hartung
Danica Curcic como Naia Thulin
David Dencik como Simon Genz
Iben Dorner como Rosa Hartung
Liva Forsberg como Le Thulin
Mikkel Følsgaard como Mark Hess
Ali Kazim como Nehru
Louis Næss-Schmidt como Gustav Hartung
Trailer de "El caso Hartung"
