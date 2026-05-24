La cautivante serie turca que sigue teniendo mucho éxito
Las series turcas continúan conquistando a los usuarios de HBO Max con historias cargadas de romance, drama y segundas oportunidades.
Entre todas las producciones que siguen sumando reproducciones en la plataforma, hay una que logró destacarse gracias a su combinación de humor, emociones intensas y personajes muy carismáticos.
La ficción logró convertirse en uno de los títulos más comentados entre los fanáticos de las novelas turcas y todavía mantiene un enorme éxito en distintos países de Latinoamérica.
Con una trama atrapante y una historia de amor marcada por el orgullo, las heridas del pasado y la venganza, esta producción sigue siendo una de las más elegidas del catálogo de HBO Max.
De qué trata Olvídame si puedes
La serie turca Olvídame si puedes sigue la historia de Esra, una joven que trabaja como mesera y que siente una enorme frustración con la vida que lleva después de haberse divorciado de Ozan, su exmarido.
Todo cambia cuando descubre que él se convirtió en un empresario millonario gracias al éxito de una aplicación tecnológica que desarrolló años atrás.
El reencuentro entre ambos despierta viejos sentimientos, resentimientos y una tensión constante que mezcla romance, drama y momentos de comedia.
Mientras Esra siente que ayudó a construir el éxito de Ozan sin recibir nada a cambio, él todavía guarda recuerdos dolorosos de la separación. A partir de ese momento, ambos deberán enfrentar su pasado y descubrir si todavía existe lugar para el amor.
La producción turca se volvió una de las favoritas del público gracias a su historia de segundas oportunidades y a la gran química entre sus protagonistas.
Reparto de Olvídame si puedes
El elenco principal de esta exitosa serie turca de HBO Max está conformado por:
- Burcu Özberk
- lhan en
- Mehmet Korhan Frat
- Günay Karacaolu
- Zeynep Kankonde
- Ceren Koç
Las actuaciones de Burcu Özberk e lhan en fueron especialmente elogiadas por los fanáticos de las producciones románticas turcas.
Tráiler de Olvídame si puedes
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