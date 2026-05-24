La cautivante serie turca que sigue teniendo mucho éxito

El reencuentro entre ambos despierta viejos sentimientos, resentimientos y una tensión constante que mezcla romance, drama y momentos de comedia.

Mientras Esra siente que ayudó a construir el éxito de Ozan sin recibir nada a cambio, él todavía guarda recuerdos dolorosos de la separación. A partir de ese momento, ambos deberán enfrentar su pasado y descubrir si todavía existe lugar para el amor.

La producción turca se volvió una de las favoritas del público gracias a su historia de segundas oportunidades y a la gran química entre sus protagonistas.

Reparto de Olvídame si puedes

El elenco principal de esta exitosa serie turca de HBO Max está conformado por:

Burcu Özberk

lhan en

Mehmet Korhan Frat

Günay Karacaolu

Zeynep Kankonde

Ceren Koç

Las actuaciones de Burcu Özberk e lhan en fueron especialmente elogiadas por los fanáticos de las producciones románticas turcas.

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