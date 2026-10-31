Halloween: Desde el tierno momento de Jorge Rial hasta la hija de Wanda Nara, Luciana Salazar y Pampita

Por otro lado, Anita Moritán se inclinó por una propuesta mucho más romántica. La hija de Pampita y Roberto García Moritán lució un conjunto en rosa y blanco, compuesto por un saquito rosado, una falda de tul con varias capas y medias claras. Completó el estilismo con una vincha verde con una flor y un paraguas transparente, en una caracterización que remitió a una pequeña hada o bailarina.

En tanto, Matilda Salazar, hija de Luciana Salazar, apostó por una estética gótica. Su vestuario estuvo integrado por un vestido rojo y negro con corset acordonado, mangas abullonadas y detalles de encaje en los hombros y la falda. Además, sumó un choker rojo y un antifaz de inspiración veneciana que aportó misterio al conjunto.

La Joaqui mostró cómo sus hijas disfrutaron de Halloween

Después del show que brindó este viernes en el Art Media, La Joaqui también se sumó a las publicaciones vinculadas con Halloween. A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió una fotografía de sus hijas junto a un grupo de amigas.

En la imagen, las pequeñas aparecieron disfrazadas y disfrutando de una jornada al aire libre, aprovechando el día soleado para compartir el festejo. De esta manera, la artista mostró cómo vivieron la celebración y dejó una postal familiar después de su presentación musical.

Jorge Rial compartió un tierno momento de Halloween con su nieto Amadeo

Otra de las publicaciones que llamó la atención fue la de Jorge Rial, quien mostró en sus historias de Instagram cómo se preparaba para celebrar Halloween junto a su nieto menor.

En una de las imágenes, el conductor retrató al pequeño Amadeo mientras lo maquillaban para la ocasión. El niño tenía la nariz pintada de negro y bigotes dibujados, como parte de un disfraz inspirado en El gato con sombrero, con prendas en tonos negros, blancos y rojos.

Junto a la fotografía, Rial escribió: “Me pareció ver un lindo gatito”, en referencia al personaje.

Más tarde, publicó otra postal en la que apareció junto a su nieto. Para acompañar el vestuario del pequeño, el periodista también lució un sombrero con los clásicos colores rojo y blanco. Esta vez, eligió una frase que resumió el momento familiar: “Esto es ser abuelo”.

Amadeo es el hijo menor de Morena Rial y el segundo nieto del conductor. Su hermano mayor es Francesco, fruto de la relación anterior de la joven con Facundo Ambrosioni.

La China Ansa mostró sus galletitas de Halloween y se tomó con humor el resultado

La celebración también tuvo su costado gastronómico de la mano de China Ansa, quien compartió el resultado de una preparación casera que realizó especialmente para esta fecha.

A través de sus historias de Instagram, la periodista publicó una fotografía de una bandeja con las galletitas que había preparado. Sin embargo, las formas y los colores no quedaron exactamente como esperaba: algunas resultaron desparejas y otras perdieron la apariencia que buscaba conseguir.

Lejos de preocuparse por el resultado, decidió compartirlo con humor y escribió: “Lo mal que me salieron las galletas de Halloween”.

Pero enseguida dejó en claro que lo importante había sido el momento de preparación y el cariño puesto en la actividad. “Pero FULL AMOR”, agregó junto a un emoji de risa.

Así, entre disfraces originales, momentos familiares y preparaciones caseras, distintas figuras del espectáculo se sumaron al espíritu de Halloween y compartieron con sus seguidores cómo vivieron una de las celebraciones más esperadas por los chicos.