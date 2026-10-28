Wanda Nara publicó un video al borde de la censura y su mamá le dejó un llamativo comentario

Wanda Nara volvió a revolucionar las plataformas digitales al publicar un osado video frente al espejo en el que se la puede ver sin corpiño y luciendo únicamente la parte inferior de una microbikini rosa. La publicación al límite de la censura rápidamente capturó la atención de sus millones de seguidores, generando una ola de interacciones en su cuenta oficial.