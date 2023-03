Confirmaron que El Noba tuvo un hijo antes de morir: el ADN dio positivo

image.png

“La semana pasada, la propia Vanesa decidió tomar el toro por las astas y hacerse cargo de esta búsqueda de identidad. Fueron juntas con Ailén, hicieron lo que tenían que hacer y hace un ratito nos dieron la grata noticia de este ADN positivo”, contó Débora D’Amato.

Ailén Díaz, madre de Ramiro ahora reconocido como hijo de Lautaro Coronel, habló con el programa y dio detalles sobre lo ocurrido. "El ADN me lo dio la mamá de Lautaro, no me lo dio el padre”, reveló.

“Con Vanesa nos pusimos de acuerdo en un laboratorio, que mandó las muestras a EE.UU y hoy (por este martes) a media mañana aproximadamente nos enviaron los resultados”, añadió la joven.

Desde un primer momento, Díaz aseguró que Ramiro era hijo del cantante fallecido y fue acusada, por parte de la familia de El Noba, de querer buscar fama y ganar dinero.