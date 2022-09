Habló la mamá de El Noba tras la aparición de un supuesto nieto: "Bienvenido sea"

Al conocer esta noticia la mamá de El Noba, Vanesa Aranda, expresó que estaba dispuesta a que se lleve adelante una prueba de ADN y que de ser verdad la noticia "la haría muy feliz".

Sin embargo, lo que no cayó bien en la familia de El Noba es la actitud que tomó la muchacha escrachándolos en las redes sociales y asegurando que le negaban a su hijo su verdadera identidad.

El fuerte descargo de Vanesa, la mamá de El Noba con la mujer que reclama la paternidad de su hijo

"Es verdad que ella fue a mi casa. Pero fue un domingo. Mi hijo falleció el viernes, el sábado lo enterré y ella vino el domingo. Se presentó a la noche, le abrió mi hija y no le dijo 'Hola ¿cómo estás? Necesito hablar con tu familia por un problema o algo que pasó...'. Lo contó como si tuviera un paquete de yerba y yo se lo tuviera que pagar", recordó en una entrevista a Nosotros a la Mañana Vanesa.

"Ella apareció y la atendí yo a la semana, y se fue con otra chica en otro auto y la otra chica en el auto le gritaba, deciselo deciselo ahora... Eso a mi no me parece, que ella muestre en algún lado que yo lo niego o algo por el estilo", indicó la madre del cantante.

"Yo no le niego nada, no tengo ningún problema. Bienvenido sea si es mi nieto... Pero si el bebé nació en abril, mi hijo fallece en junio... Tuvo 9 meses de embarazo. ¿Qué hizo en todo ese tiempo, me lo pueden explicar?", confesó Vanesa sobre el escándalo con su hijo.

"Nadie le niega nada, ¿Por qué lo hace mediático ella? yo defiendo a mi hijo, pero el ataque es porque ella habla mal de mi y yo nunca le hice nada. Que muestre si yo digo algo", reveló la mamá de Lautaro Coronel.