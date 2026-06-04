Cuál fue la causa del fallecimiento de Chunchuna Villafañe

Aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre las causas del fallecimiento, durante una entrevista en 2024 la artista había brindado información sobre el estado de salud de su madre.

“Está más o menos. Me reconoce, sí. No tiene Alzheimer ni demencia senil. Lo suyo se llama afasia de expresión, no puede traducir a palabras lo que quiere decir. Ella vive en su casa, que es el lugar donde le gusta estar, y yo la visito muy seguido. Hoy justamente la vi. Sigue manteniendo impecable su cabellera maravillosa ¡poniéndose ruleros! Y enojándose por cómo yo mantengo la mía. Aunque no lo pueda verbalizar, me la agarra, me la toca y a su modo me lo dice todo“, había contado entonces.

Una trayectoria que trascendió generaciones

Mucho antes de consolidarse como actriz, Chunchuna Villafañe se había convertido en una de las modelos más reconocidas de la Argentina. Su imagen protagonizó campañas publicitarias de gran repercusión y también llegó a destacarse en pasarelas internacionales, incluyendo desfiles en París.

Su compromiso social marcó otra etapa importante de su vida. Durante los años setenta participó de distintas iniciativas junto al padre Carlos Mugica en la Villa 31. Ese involucramiento político y social derivó en amenazas por parte de la Triple A, situación que la llevó a exiliarse junto a su familia en España y Francia.

Chunchuna Villafañe

Con el regreso de la democracia volvió al país y desarrolló una destacada carrera artística. Uno de los hitos más importantes llegó en 1985 con su participación en La historia oficial, película ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera, donde interpretó a Ana.

Sus últimos trabajos artísticos se remontan a 2017. Ese año formó parte del film Madraza, donde encarnó a Teresita, y también participó de la serie En viaje. En teatro, una de sus últimas grandes apariciones fue en Ocho mujeres, la exitosa producción dirigida por José María Muscari que integró entre 2011 y 2012.

Con una carrera que atravesó el modelaje, la actuación y el compromiso social, Chunchuna Villafañe dejó una marca imborrable en la historia cultural argentina.