Cuál fue la causa del fallecimiento de Chunchuna Villafañe
La reconocida actriz y arquitecta argentina falleció a los 92 años. La triste noticia fue dada a conocer por su hija, Juana Molina, a través de sus redes sociales.
La cultura y el espectáculo argentino despiden a Elba "Chunchuna" Villafañe, una figura emblemática que dejó una profunda huella tanto en el modelaje como en la actuación. La noticia de su muerte fue comunicada este jueves por su hija, Juana Molina, a través de una emotiva publicación en redes sociales. La actriz y arquitecta tenía 92 años.
Desde su cuenta de Instagram, la cantante compartió un sentido mensaje para recordar a su madre y expresar el dolor que atraviesa tras su partida: “Murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada. Es un cocktail de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía, me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa”, escribió junto a una fotografía familiar.
Más adelante, recordó la relación cercana que mantenían y las largas charlas que compartían. “Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho. Creo que ahora quiero estar con mi hijita, bien juntitas las dos”, añadió.
A raíz de esta situación, Molina informó además la cancelación de la presentación que tenía programada para este viernes en San Miguel de Tucumán, donde iba a lanzar oficialmente Doga, su último disco de estudio.
Aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre las causas del fallecimiento, durante una entrevista en 2024 la artista había brindado información sobre el estado de salud de su madre.
“Está más o menos. Me reconoce, sí. No tiene Alzheimer ni demencia senil. Lo suyo se llama afasia de expresión, no puede traducir a palabras lo que quiere decir. Ella vive en su casa, que es el lugar donde le gusta estar, y yo la visito muy seguido. Hoy justamente la vi. Sigue manteniendo impecable su cabellera maravillosa ¡poniéndose ruleros! Y enojándose por cómo yo mantengo la mía. Aunque no lo pueda verbalizar, me la agarra, me la toca y a su modo me lo dice todo“, había contado entonces.
Una trayectoria que trascendió generaciones
Mucho antes de consolidarse como actriz, Chunchuna Villafañe se había convertido en una de las modelos más reconocidas de la Argentina. Su imagen protagonizó campañas publicitarias de gran repercusión y también llegó a destacarse en pasarelas internacionales, incluyendo desfiles en París.
Su compromiso social marcó otra etapa importante de su vida. Durante los años setenta participó de distintas iniciativas junto al padre Carlos Mugica en la Villa 31. Ese involucramiento político y social derivó en amenazas por parte de la Triple A, situación que la llevó a exiliarse junto a su familia en España y Francia.
Con el regreso de la democracia volvió al país y desarrolló una destacada carrera artística. Uno de los hitos más importantes llegó en 1985 con su participación en La historia oficial, película ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera, donde interpretó a Ana.
Sus últimos trabajos artísticos se remontan a 2017. Ese año formó parte del film Madraza, donde encarnó a Teresita, y también participó de la serie En viaje. En teatro, una de sus últimas grandes apariciones fue en Ocho mujeres, la exitosa producción dirigida por José María Muscari que integró entre 2011 y 2012.
Con una carrera que atravesó el modelaje, la actuación y el compromiso social, Chunchuna Villafañe dejó una marca imborrable en la historia cultural argentina.
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