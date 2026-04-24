El novio de Jimena Barón tuvo un accidente doméstico con su bebé y terminó en el hospital: qué pasó

El gesto de Jimena Barón con un participante de “Es mi sueño” que no podía pagar su viaje de egresados

La participación de Jimena Barón en Es mi sueño, el programa que conduce Guido Kaczka en eltrece, dejó una de las escenas más conmovedoras del ciclo. Todo se dio tras conocer la historia de Jeremías Vespasiano, un joven de 17 años que reparte su tiempo entre el colegio y el trabajo rural junto a su familia.

El adolescente, oriundo de Chapadmalal, llegó al estudio para compartir su pasión por la música y logró emocionar con su versión de “Chacarera del Triste” de Los Chachaleros. Pero más allá de su interpretación, fue su historia de vida la que generó un fuerte impacto.

En diálogo con el conductor, Jeremías reveló que había decidido no realizar su viaje de egresados por motivos económicos. “Yo prefería, aunque me parece algo importante porque estás terminando una etapa de la vida, dejar el dinero en casa y no gastarlo en un viaje”, expresó, dejando en evidencia su compromiso con su familia.

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Sus palabras resonaron profundamente en Jimena Barón, quien compartió una vivencia personal para conectar con él: “Jere, voy a contarte una historia cortita. Yo no terminé el colegio, me falta quinto año y por eso no me iba a ir de viaje de egresados”.

“Un día me llamó mi director y me dijo: ‘Vos trabajás mucho desde hace tiempo, no te pierdas el recuerdo del viaje de egresados porque es uno de los más importantes de la vida’”, recordó.

Movilizada por la situación, la artista sorprendió con una propuesta que desató la emoción en el estudio: “Yo te quiero pagar el viaje de egresados, ¿puedo? ¿Sí? ¿Me dejás? Quiero que vayas. Seguí laburando y todo, pero andá a disfrutar”.

El momento más intenso llegó cuando Jimena se acercó al escenario para abrazar al joven. Ambos se emocionaron hasta las lágrimas en una escena que rápidamente se viralizó y mostró el costado más sensible de la cantante.