El nuevo desafío que enfrentará Lali Espósito en su carrera: de qué se trata
La cantante, que brilla como coach en La Voz Argentina, ahora se prepara para un nuevo reto profesional. Los detalles en la nota.
Lali Espósito, reconocida actriz y cantante argentina, continúa expandiendo su carrera en el plano internacional y ahora afronta un reto inédito: será parte del jurado oficial de la 73ª edición del Festival de San Sebastián, que se desarrollará del 19 al 27 de septiembre en España.
La intérprete de "Fanático" compartirá esta experiencia con un equipo de figuras de renombre mundial, encabezado por el cineasta español J.A. Bayona, director de éxitos como Lo imposible, Un monstruo viene a verme y Jurassic World: Fallen Kingdom.
También integran el jurado la cineasta portuguesa Laura Carreira, reconocida con la Concha de Plata a la mejor edición por On Falling en 2024; la directora estadounidense Gia Coppola, distinguida ese mismo año con el Premio Especial del Jurado por The Last Showgirl; la actriz china Zhou Dongyu, recordada por Amor bajo el espino blanco de Zhang Yimou; el británico Mark Strong, actor de filmes como The Imitation Game, El topo, 1917, Tár y la saga Kingsman; y la productora francesa Anne-Dominique Toussaint, habitual colaboradora de Louis Garrel.
Para Lali, este nuevo rol representa un paso más en su crecimiento artístico, ya que no solo se destaca en la música y la actuación, sino que ahora se la convoca para aportar su mirada en uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo.
El certamen, además, contará con una amplia presencia de producciones latinoamericanas, con fuerte acento argentino. En la Sección Oficial se presentará 27 noches, película de inauguración dirigida y protagonizada por Daniel Hendler, que incluye en su elenco a Carla Peterson, Dolores Fonzi, Isabel Aimé González y Esteban Bigliardi.
Asimismo, la sección Horizontes Latinos reunirá a realizadores como Dominga Sotomayor, Fernando Eimbcke, Marcelo Gómes y María Clara Escobar, mientras que la representación regional se ampliará con obras de Luis Ortega, Paz Encina, Sergio Oksman, Kleber Mendonça Filho y Raoul Peck.
