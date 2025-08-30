Locura en el Movistar Arena por la participación de Lali Espósito en el show de Erreway
La artista pop fue la gran invitada inesperada en el show que marcó el reencuentro de la banda con el público argentino.
La noche que prometía ser una cita cargada de recuerdos terminó convirtiéndose en un verdadero acontecimiento cuando apareció ella: Lali Espósito. La artista pop más convocante de la Argentina fue la gran invitada inesperada en el regreso de Erreway y su sola presencia transformó el recital en un hecho histórico.
A 23 años del estreno de Rebelde Way, la banda nacida de la ficción juvenil regresó al país con su tour mundial “Juntos otra vez 2025”. Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo abrieron el primero de los nueve shows previstos en Buenos Aires ante más de 15 mil fanáticos. Pero la euforia alcanzó su punto máximo cuando Lali irrumpió en escena para cantar “Cosas buenas” junto a los exprotagonistas de la novela.
El estadio entero estalló en una ovación ensordecedora que se prolongó varios minutos. No era para menos: la estrella internacional, que inició su camino en el universo Cris Morena y luego hizo historia con TeenAngels, volvía a vincularse de manera directa con aquel origen que la vio crecer como actriz y cantante. El público lo entendió y respondió con un fervor pocas veces visto, elevando su participación a la categoría de momento inolvidable.
Aunque la ausencia de Luisana Lopilato se sintió, la actriz logró estar presente mediante un video emotivo que despertó la nostalgia de los fans. “Quiero dejarles un mensaje: que el amor siga vivo y que la pasión nunca se apague. ¿A ver si me ayudan? ¡Saquen sus teléfonos, prendan las linternas! ¡E-RRE-WAY!, ¡E-RRE-WAY!”, arengó, generando uno de los coros más potentes de la velada.
Durante casi tres horas, Erreway repasó los clásicos que marcaron a toda una generación: “Bonita de más”, “Será porque te quiero”, “Resistiré”, “Bandera blanca” y un cierre apoteótico con “Sweet Baby”. Pero más allá de la lista de temas y la energía intacta del trío, el foco de la noche estuvo en Lali, cuya presencia inesperada no solo desató la locura de los fanáticos, sino que también selló un puente perfecto entre la nostalgia del pasado y la potencia del presente.
