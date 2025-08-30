Locura en el Movistar Arena por la participación de Lali Espósito en el show de Erreway

Durante casi tres horas, Erreway repasó los clásicos que marcaron a toda una generación: “Bonita de más”, “Será porque te quiero”, “Resistiré”, “Bandera blanca” y un cierre apoteótico con “Sweet Baby”. Pero más allá de la lista de temas y la energía intacta del trío, el foco de la noche estuvo en Lali, cuya presencia inesperada no solo desató la locura de los fanáticos, sino que también selló un puente perfecto entre la nostalgia del pasado y la potencia del presente.