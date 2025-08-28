La Voz Argentina continúa con los "Playoffs": a qué ver en vivo los cruces de un nuevo team
El programa más exitoso de Telefe avanza con la elección de los próximos artistas del país. Enterate todos los detalles de la emisión de este jueves.
La Voz Argentina (Telefe) continúa avanzando en medio de una etapa por demás apasionante: los "Playoffs". En esta sección del programa, los 11 participantes de cada equipo cantan una canción diferente, esperando ser elegidos por sus coaches para continuar en competencia.
Lali Espósito y Luck Ra ya tuvieron que tomar difíciles decisiones con sus "teams" y ahora es el turno del dúo Miranda!, que ya vio pasar a algunos de sus talentos por el escenario, con la colaboración de Tiago PZK. Una vez finalizado el trabajo en ese equipo, tendrá lugar Soledad Pastorutti, quien contará con la ayuda de Juanes para "coachear".
Quiénes fueron los salvados por Lali Espósito y quiénes tienen riesgo de quedar afuera del ciclo
Valentino Rossi fue el primer salvado por la intérprete de "Fanático". Seguidamente, la artista escogió a Jaime Muñoz, Alan Lez, Lola Kajt y Rafael Morcillo para que continúen en el certamen de canto.
Los que deberán ser elegidos por los televidentes son:
- Franca Castro Videla.
- Lucas Rivanedeira.
- Giuliana Piccioni.
- Iara Lombardi.
- Lucio Casella.
- Nicolás Armayor.
A quiénes salvó Luck Ra y quiénes quedaron en el voto telefónico
El cordobés eligió en primer lugar a Thomas Dantes, para luego darle la buena noticia a Nathalie Aponte, Lucas Barros, Emma Roach y Federico Mestre.
Los que deberán ser elegidos por los espectadores son:
- Enrique y Tomás Olmos.
- Camila Rizo Avellaneda.
- Nicolás Behringer.
- Jacqueline Medina.
- Eduardo Desimone.
- Lucía Lencina.
A qué hora y cómo ver La Voz Argentina
La Voz Argentina y los Playoffs se podrán ver este jueves, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
