La Voz Argentina continúa con los "Playoffs": a qué ver en vivo los cruces de un nuevo team

Franca Castro Videla.

Lucas Rivanedeira.

Giuliana Piccioni.

Iara Lombardi.

Lucio Casella.

Nicolás Armayor.

lali esposito la voz argentina

A quiénes salvó Luck Ra y quiénes quedaron en el voto telefónico

El cordobés eligió en primer lugar a Thomas Dantes, para luego darle la buena noticia a Nathalie Aponte, Lucas Barros, Emma Roach y Federico Mestre.

Los que deberán ser elegidos por los espectadores son:

Enrique y Tomás Olmos.

Camila Rizo Avellaneda.

Nicolás Behringer.

Jacqueline Medina.

Eduardo Desimone.

Lucía Lencina.

luck ra.jpg Luck Ra

A qué hora y cómo ver La Voz Argentina

La Voz Argentina y los Playoffs se podrán ver este jueves, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.