El mensaje político de Lali Espósito en La Voz Argentina: "Voten bien"
La artista sorprendió con su pedido en el reality de música.
Lali Espósito volvió a convertirse en tema de conversación tras un inesperado comentario que soltó en pleno programa La Voz Argentina (Telefe). Durante la ronda en la que los jurados debían decidir qué participantes continuaban en carrera por el gran premio, la cantante lanzó una frase que no tardó en multiplicarse en redes sociales y encender interpretaciones políticas.
Con gesto cómplice y tono de broma, Lali exclamó: “Voten bien, voten bien, no quiero disgustos después”. Sus palabras arrancaron carcajadas del resto de los jurados, que entendieron al instante la ironía. Sin embargo, el fragmento fue recortado, compartido miles de veces y analizado más allá del ámbito del entretenimiento.
El motivo es claro: la expresión “Voten bien” no es neutral. Se trata de un eslogan que distintos sectores políticos vienen utilizando desde hace años como advertencia frente al ascenso de candidatos de derecha. Así, lo que para algunos fue un simple chiste dentro de un reality musical, para otros se convirtió en un guiño directo a la coyuntura electoral que atraviesa la Argentina.
No es la primera vez que la intérprete de Disciplina se mete, de manera explícita o sugerida, en la arena política. Semanas atrás, un tuit suyo de apenas dos palabras –“Qué peligroso”– alcanzó para abrir un escándalo mediático y ubicarla en el centro de la polémica. En esa oportunidad, recibió un aluvión de mensajes hostiles por parte de seguidores del presidente Javier Milei, al tiempo que muchas figuras de la cultura salieron a respaldarla.
