El mensaje político de Lali Espósito en La Voz Argentina: "Voten bien"

No es la primera vez que la intérprete de Disciplina se mete, de manera explícita o sugerida, en la arena política. Semanas atrás, un tuit suyo de apenas dos palabras –“Qué peligroso”– alcanzó para abrir un escándalo mediático y ubicarla en el centro de la polémica. En esa oportunidad, recibió un aluvión de mensajes hostiles por parte de seguidores del presidente Javier Milei, al tiempo que muchas figuras de la cultura salieron a respaldarla.