El nuevo look de Carla Conte: dejó atrás las canas
Luego de años de lucir canas, la conductora pasó por la peluquería y mostró un radical cambio de look con nuevo movimiento. Los detalles.
En las últimas horas, Carla Conte causó sorpresa entre sus seguidores tras revelar una inesperada transformación estética. La conductora, que a lo largo de los últimos años se distinguió por exhibir sus canas al natural, optó por visitar la peluquería para darle un aire renovado a su cabellera.
El procedimiento quedó documentado a través de un video difundido en sus plataformas digitales, donde mostró la evolución del proceso hasta llegar al resultado definitivo: un cabello con matices grises, castaños y reflejos claros diseñados para aportar luz y dimensión.
El encargado de llevar a cabo la propuesta fue el estilista Bebe Sanders, quien creó un trabajo de coloración a medida para entrelazar los cabellos blancos con la tonalidad de base, evitando la cobertura total y logrando un pasaje paulatino entre las distintas gamas.
Al momento de mostrar el trabajo terminado, la especialista encargada del cambio de imagen analizó el enfoque utilizado y sostuvo: “Eligió un cambio que juega con sus propias canas y las convierte en parte del look”.
Asimismo, la estilista remarcó que el diseño respondió de forma directa a los hábitos y necesidades cotidianas de la figura del espectáculo, agregando que la técnica fue planificada considerando que Conte no asiste con frecuencia mensual al salón de belleza. Por este motivo, priorizaron un método funcional que resultara sencillo de conservar con el paso del tiempo y el crecimiento del pelo.
Esta modificación marca un nuevo capítulo en el vínculo de la actriz con su imagen personal. En el año 2021, la presentadora había resuelto suspender las tinturas sistemáticas para lucir sus canas de manera pública. En aquel período, la artista manifestó que la exigencia de teñirse cada pocas semanas le generaba cansancio, por lo cual prefirió volcarse hacia su apariencia natural.
A partir de esa resolución, las canas pasaron a ser un rasgo representativo de su presencia en los medios, cosechando además infinidad de mensajes de mujeres que se sintieron reflejadas en su postura. Sin intenciones de regresar a las tinturas tradicionales para ocultarlas, la conductora eligió potenciarlas en esta nueva propuesta. Las imágenes finales del video subido a Instagram muestran a Conte sonriente, luciendo su renovada cabellera tras la sesión de peluquería.
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