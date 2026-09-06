El nuevo look de Carla Conte: dejó atrás las canas

Esta modificación marca un nuevo capítulo en el vínculo de la actriz con su imagen personal. En el año 2021, la presentadora había resuelto suspender las tinturas sistemáticas para lucir sus canas de manera pública. En aquel período, la artista manifestó que la exigencia de teñirse cada pocas semanas le generaba cansancio, por lo cual prefirió volcarse hacia su apariencia natural.

A partir de esa resolución, las canas pasaron a ser un rasgo representativo de su presencia en los medios, cosechando además infinidad de mensajes de mujeres que se sintieron reflejadas en su postura. Sin intenciones de regresar a las tinturas tradicionales para ocultarlas, la conductora eligió potenciarlas en esta nueva propuesta. Las imágenes finales del video subido a Instagram muestran a Conte sonriente, luciendo su renovada cabellera tras la sesión de peluquería.